Δριμύ κατηγορώ για την κράτηση του 37χρονου πατέρα από την Αγγλία, ο οποίος βρίσκεται στο κελί μετά από το θάνατο του 3χρονου παιδιού κατά τη διάρκεια παιχνιδιού τους στις διακοπές τους, εξαπέλυσε ο δικηγόρος Χρήστος Τριανταφυλλίδης, μιλώντας για «πράξη απόλυτης και εξωπραγματικής απανθρωπιάς». Απευθύνει έκκληση, μάλιστα, κάποιος αρμόδιος να παρέμβει.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Χρήστου Μ. Τριανταφυλλίδη:

Διάβασα το σημερινό άρθρο του Γιώργου Καλλινίκου στον Φιλελεύθερο και συμφωνώ απόλυτα μαζί του.

Είναι επιεικώς απαράδεκτο να είναι υπό κράτηση ο Άγγλος πατέρας ενώ εξετάζεται αν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το αγοράκι του 3 χρονών ενέχουν εκ μέρους του νομική ευθύνη ποινικής μορφής ή όχι.

Βρίσκω αδικαιολόγητο ακόμη και το αρχικό διάταγμα του Δικαστηρίου των 8 ημερών κράτησης του ενώ εξετάζεται η υπόθεση.

Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να διασφαλιστεί η παρουσία του στη Κύπρο και η μη εμπλοκή του στις ανακρίσεις.

Όμως η περαιτέρω παράταση της κράτησης του αποτελεί πράξη απόλυτης και εξωπραγματικής απανθρωπιάς.

Και εκ μέρους της Αστυνομίας (που μέσω της Εισαγγελίας υπέβαλε το αίτημα) αλλά και του Δικαστηρίου που το ενέκρινε.

Για το όνομα του Θεού!!!

Πού κατάντησε το σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης;;

Να μη μπορεί να ταυτιστεί με την ανθρωπιά.

Στη χειρότερη περίπτωση ο πατέρας επέδειξε εγκληματική αμέλεια και αν κριθεί ένοχος από το Δικαστήριο γι αυτό θα τιμωρηθεί.

Μπορεί όμως να μην υπάρχει ούτε και η περίπτωση αμέλειας.

Μα υπήρξε εάν τεράστιο, τραγικό ανθρώπινο λάθος ενός ανθρώπου που θα το κουβαλά για όλη του τη ζωή.

Και αν δεν υπάρχει η περίπτωση φόνου η ανθρωποκτονίας (αντιλαμβάνομαι δεν εξετάζεται κάτι τέτοιο) τι απομένει,;;

Ένας αφάνταστα τεράστιος ανθρώπινος ΠΟΝΟΣ του ανθρώπου πού έχασε, με δική του εμπλοκή, άθελα του, το παιδί του.

Και το σύστημα δεν του επιτρέπει να είναι αυτές τις τραγικές ώρες με την οικογένεια του και ειδικά το άλλο του παιδάκι πού ακόμη δεν γνωρίζει ότι έχασε το αδελφάκι του.

Και που αναμένει και τους δυο γονείς του ΜΑΖΙ να του πουν για το τραγικό συμβάν.

Είναι για μένα, με τον φτωχό νου πού διαθέτω, το χαμηλότερο επίπεδο έλλειψης ανθρωπιάς που έφτασε η ανθρώπινη φύση κρυβόμενη πίσω από Νομούς, Κανονισμούς και δικαστικές διαδικασίες.

Κρίμα.

1000 φορές κρίμα.

Πού φτάσαμε πραγματικά;;

Ποιώ έκκληση: Κάποιος αρμόδιος άμεσα να παρέμβει.