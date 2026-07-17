Στο κελί παραμένει ο πατέρας του τρίχρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στην Πάφο. Το αίτημα το οποίο κατέθεσε για άμεση αποφυλάκισή του μέσω του δικηγόρου του ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2026, παραμένει αναπάντητο, ενώ ο φάκελος της υπόθεσης πηγαινοέρχεται μεταξύ Αστυνομίας και Νομικής Υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται πως ο Βρετανός στην επιστολή του προς το Αρχηγείο Αστυνομίας, ζήτησε να αποφυλακιστεί άμεσα υπό όρους, ώστε να μπορέσει να ενημερώσει ο ίδιος με τη σύζυγό του την πεντάχρονη κόρη τους για το χαμό του τρίχρονου παιδιού τους, στην οποία το μόνο που έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής είναι ότι ο γιος τους είναι στο Νοσοκομείο.

Όπως δήλωσε στο philenews, ο δικηγόρος του πατέρα, Πέτρος Σταύρου, μέχρι στιγμής δεν έλαβε καμία απάντηση στο αίτημα του πελάτη του, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση. Αντί αυτού, τον ενημέρωσαν ότι ο φάκελος επρόκειτο να σταλεί από την Αστυνομία στη Νομική Υπηρεσία με συγκεκριμένη εισήγηση για περαιτέρω οδηγίες, όπως και έγινε, αλλά μέχρι εκεί. Όπως ανέφερε, δεν τον ενημέρωσε κανείς για το τι ακολούθησε, ενώ έμαθε από τον Τύπο ότι ο φάκελος επιστράφηκε από τη Νομική Υπηρεσία στους ανακριτές με οδηγίες για τη διενέργεια συγκεκριμένων ενεργειών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις.

«Η ενημέρωση που είχα ήταν ότι πρέπει να πάω στο δικαστήριο στην Πάφο να αναμένω ότι θα καταχωρηθεί υπόθεση. Κάτι που δεν έγινε ποτέ», πρόσθεσε.

Ο κ. Σταύρου σε έντονο ύφος τόνισε πως προκύπτουν συγκεκριμένα ερωτήματα για τη στάση τους, λέγοντας πως «από τη στιγμή που η Αστυνομία έστειλε τον φάκελο σημαίνει ότι ολοκλήρωσαν τις έρευνες. Τότε γιατί δεν αφήνεται ελεύθερος αυτός ο άνθρωπος; Και ποιο είναι το ανακριτικό έργο το οποίο υπολείπεται και μπορεί να το επηρεάσει αν είναι ελεύθερος; Το δικαστήριο διέταξε εφόσον οι έρευνες ολοκληρωθούν νωρίτερα να αφεθεί ελεύθερος. Τότε γιατί τον κρατούν;».

«Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ο άνθρωπος να παραμείνει το Σαββατοκύριακο μέσα», συνέχισε.

Όπως είπε ο κ. Σταύρου το διάταγμα οκταήμερης κράτησης που εκδόθηκε εναντίον του πελάτη του λήγει την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026.

Στο μεταξύ, η οικογένεια όσο και η σορός του τρίχρονου παιδιού του, παραμένουν στο νησί εν αναμονή των εξελίξεων.