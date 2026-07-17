Στη Νομική Υπηρεσία αναμένεται να καταθέσει την Παρασκευή η Αστυνομία Πάφου τον φάκελο της υπόθεσης που αφορά τον θάνατο του τρίχρονου αγοριού, το οποίο έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στη Χλώρακα.

Όπως δήλωσε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Επιχειρήσεων Πάφου και Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΔΕ Πάφου Μιχάλης Νικολάου, οι ανακριτές ολοκλήρωσαν το μεγαλύτερο μέρος της διερεύνησης και θα ζητήσουν οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία για τα επόμενα βήματα. Ο κ. Νικολάου ανέφερε πως εξετάζεται το ενδεχόμενο άμεσης καταχώρισης της υπόθεσης ενώπιον δικαστηρίου, ακόμη και πριν από τη λήξη του διατάγματος κράτησης του 37χρονου πατέρα, την ερχόμενη Τρίτη.

Ωστόσο το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι να αφεθεί ελεύθερος ο 37χρονος πατέρας με όρους.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων ακόμη εκκρεμούν. Την ίδια ώρα, ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος τελεί υπό κράτηση, υπέβαλε μέσω του δικηγόρου του αίτημα για άμεση αποφυλάκιση.

Στην επιστολή του, την οποία δημοσιοποίησε χθες το philenews, ο συνήγορός του υποστηρίζει ότι η συνέχιση της κράτησής του δεν εξυπηρετεί πλέον ανακριτικούς σκοπούς και επιβαρύνει περαιτέρω την ψυχολογική του κατάσταση.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο 37χρονος επιθυμεί να αποφυλακιστεί ώστε, μαζί με τη σύζυγό του, να ενημερώσουν την πεντάχρονη κόρη τους για την οικογενειακή τραγωδία, καθώς μέχρι στιγμής της έχουν αναφέρει μόνο ότι ο αδελφός της νοσηλεύεται. Όπως σημειώνεται στην επιστολή, δεν φέρει ένσταση στην επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων που θα διασφαλίζουν την παρουσία του ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου.

Υπενθυμίζεται ότι η τραγωδία σημειώθηκε γύρω στις 6:00 το απόγευμα της Κυριακής, όταν το τρίχρονο παιδί, το οποίο διέμενε με τους γονείς του σε ξενοδοχείο της επαρχίας Πάφου, έπεσε από τον τέταρτο όροφο του κτιρίου.

Εναντίον του 37χρονου διερευνώνται τα αδικήματα της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, της παράλειψης καθήκοντος ως αρχηγού οικογένειας και της παράλειψης ευθύνης ως προσώπου που είχε τη μέριμνα άλλου προσώπου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία και τα ευρήματα της νεκροτομής που διενήργησαν στο Νεκροτομείο του ΓΝ Λευκωσίας οι ιατροδικαστές Δρ Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου αιτία θανάτου του τρίχρονου είναι η βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, καθώς και οι πολλαπλές κακώσεις του σώματος και των ζωτικών οργάνων, οι οποίες προκλήθηκαν από την πτώση εξ ύψους.

Στο μεταξύ καμία ευθύνη δεν φέρει το ξενοδοχείο για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε με τον θάνατο τρίχρονου αγοριού, το οποίο κατέπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στην Πάφο, υποστήριξε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου, Ευριπίδης Λοϊζίδης.