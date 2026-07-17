Ένας αγωγός ύδρευσης ηλικίας ενός αιώνα, που βρισκόταν θαμμένος κάτω από μια πολυσύχναστη λεωφόρο στο Λος Άντζελες, έσπασε χθες βράδυ, προκαλώντας μια ισχυρή εκροή νερού στους δρόμους που είχε ως αποτέλεσμα ισχυρή κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Η ρήξη σημειώθηκε σε έναν καρφωμένο χαλύβδινο αγωγό του 1916 στο δυτικό Χόλιγουντ, ο οποίος αποτελεί μία από τις κύριες αρτηρίες για τη μεταφορά νερού από τα φράγματα και τις δεξαμενές προς τους μικρότερους αγωγούς διανομής σε ολόκληρο το Λος Άντζελες. Το τμήμα του κεντρικού αγωγού του Sunset είχε προγραμματιστεί να αντικατασταθεί το 2031, σύμφωνα με την εταιρεία κοινής ωφέλειας. Το 2019, το Τμήμα Ύδρευσης και Ηλεκτρικής Ενέργειας του Λος Άντζελες ανέφερε ότι περίπου το 29% των σωλήνων της πόλης ήταν άνω των 80 ετών, πλησιάζοντας τη συνήθη διάρκεια ζωής τους των 100 ετών.

#BreakingNews: Sunset Boulevard is closed indefinitely in West Hollywood after a massive, 100-year-old water main ruptured early Thursday morning, creating a large sinkhole directly under the traffic light at Sunset Boulevard and Holloway Drive. pic.twitter.com/yieGkrTQII July 16, 2026

«Γνωρίζουμε ότι αυτοί οι αποκλεισμοί δρόμων και οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία προκαλούν αναστάτωση, και εκτιμούμε την υπομονή όλων, καθώς τα συνεργεία εργάζονται για να σταθεροποιήσουν την περιοχή, να εκτιμήσουν τις ζημιές και να ξεκινήσουν τις επισκευές», δήλωσε επίσης ο Χάιλμαν σε ανακοίνωσή του. Οι αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη τι προκάλεσε τη ρήξη του αγωγού.

Water Pipe blew up on Sunset Blvd (West Hollywood) and the entire street, all the way to Santa Monica Blvd, is flooded and covered in mud. 😯😯😯 #westhollywood #sunsetblvd #flood pic.twitter.com/bZqGcgen4N — Muse Love (@museramos) July 16, 2026

Η πίεση του νερού συνήθως αυξάνεται απότομα τη νύχτα, όταν λιγότεροι άνθρωποι το χρησιμοποιούν, ανέφερε ένας τοπικός αξιωματούχος. «Όλοι κοιμούνται. Συνεπώς, συνήθως τότε παρατηρούνται ρήξεις στον κύριο αγωγό ύδρευσης», εξήγησε.

Sunset Boulevard is closed indefinitely in West Hollywood



after a massive, 100-year-old water main ruptured early Thursday morning, creating a large sinkhole directly under the traffic light at Sunset Boulevard and Holloway Drive pic.twitter.com/BVpDI5geHc July 16, 2026

Η πλημμύρα έπληξε το Sunset Strip, μια πολυσύχναστη περιοχή με εστιατόρια, μπαρ και καταστήματα. Το Dialog Cafe, ένα δημοφιλές στέκι για brunch, έκλεισε προσωρινά αφού υπέστη «σημαντικές ζημιές» λόγω της διαρροής νερού, όπως ανέφερε το εστιατόριο σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα την Πέμπτη, προσθέτοντας: «Δεν γνωρίζουμε ακόμη ακριβώς πότε θα μπορέσουμε να ξανανοίξουμε.»

A major water main break flooded parts of West Hollywood early Thursday morning after a 36-inch pipe installed in 1916 ruptured near Sunset Boulevard and Holloway Drive. The powerful surge of water sent streets underwater, damaged vehicles, flooded underground garages and created… pic.twitter.com/hnSNf26k2q — Los Angeles Magazine (@LAmag) July 16, 2026

protothema.gr