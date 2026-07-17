Αύξηση κρατικής χορηγίας, αναθεώρηση της κάθε τριετία και ενοποίηση όλων των χορηγιών σε ένα «πακέτο», είναι οι τρεις άξονες που διαμορφώνουν το πλαίσιο της κυβερνητικής πρότασης προς την Ένωση Δήμων σε σχέση με το θέμα της κρατικής χορηγίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, μετά από περίοδο διαβουλεύσεων, κατέληξαν σε συγκεκριμένη φόρμουλα όσον αφορά στην αναθεώρηση της ετήσιας κρατικής χορηγίας προς τους Δήμους, «απαντώντας» έτσι και στην πρόθεση της Ένωσης Δήμων για έναρξη κλιμακωτών μέτρων αντίδρασης, σε σχέση με διάφορα ζητήματα που επηρεάζουν την οικονομική και διοικητική αυτονομία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τι προβλέπει η φόρμουλα

Οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι η κυβερνητική φόρμουλα στην οποία έχουν καταλήξει τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών περιλαμβάνει: (α) Ενοποίηση των διαφόρων χορηγιών προς τους Δήμους κάτω από μια ενιαία χορηγία, ώστε από τη μια να μειωθεί το διοικητικό κόστος και να διευκολυνθεί η όλη διαδικασία και από την άλλη να κατοχυρωθούν οι δυο επιμέρους χορηγίες που δίνει στους Δήμους η κυβέρνηση πέραν της κρατικής. Ως εκ τούτου, στην προβλεπόμενη από τη νομοθεσία του 2022 κρατική χορηγία των €117 εκατ. θα προστίθεται η χορηγία για τη συντήρηση των δρόμων πρωταρχικής σημασίας ύψους €15 εκατ. και η χορηγία έναντι απώλειας εσόδων από αδειοδοτήσεις ύψους €12 εκατ. Το συνολικό ύψος της χορηγίας θα ανέλθει στα €144 εκατ.

Στα πιο πάνω, η κυβερνητική πλευρά σημειώνει ότι παρά το γεγονός πως η εκτίμηση του Τμήματος Δημοσίων Έργων για το κόστος της συντήρησης των δρόμων πρωταρχικής σημασίας έφτανε στα €3 εκατ., εντούτοις η κυβέρνηση υιοθέτησε τις εκτιμήσεις της Ένωσης Δήμων στη βάση σχετικής μελέτης που ανέβαζε το συγκεκριμένο κόστος στα €15 εκατ. Επεξηγηματικά, ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρει ότι για το 2026, η κρατική χορηγία των €117 εκατ. περιλαμβάνεται ήδη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου και θα εκταμιευθεί με τη διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα, το ποσό των €12 εκατ. για την απώλεια εσόδων θα παραχωρηθεί περί τα τέλη του έτους, ενώ το ποσό των €15 εκατ. έχει ήδη διατεθεί μέσω του τροποποιητικού προϋπολογισμού του 2025.

(β) Η φόρμουλα της κυβέρνησης για την αύξηση της κρατικής χορηγίας προνοεί τα εξής: Από το 2027 και μετά και έχοντας ως βάση τη συνολική κρατική χορηγία ύψους €144εκατ. το ποσό θα αναθεωρείται και θα αντιστοιχεί στο 50% της αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών της κυβέρνησης, όπως καθορίζεται στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Διαρθρωτικό Σχέδιο Πολιτικής. Ως εκ τούτου, η αναθεωρημένη και ενοποιημένη χορηγία προς τους Δήμους, η οποία θα ξεκινήσει να αποδίδεται από το 2027, θα ανέλθει στα €147.888.000 καθ’ έτος. Τα έτη 2028, 2029 και 2030 η χορηγία θα αποδοθεί σωρευτικά το 2030 με τη φόρμουλα που έχει αναφερθεί ανωτέρω. Στη βάση αυτών, θα προωθηθεί άμεσα σχετική τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου για τη νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος.

(γ) Η πρόταση της κυβέρνησης καταλήγει με την εισήγηση για αναθεώρηση της αύξησης ανά τριετία. Συγκεκριμένα, με δεδομένο ότι το πρώτο έτος αναθεώρησης έχει καθοριστεί το 2027, για τα έτη 2028, ’29 και ’30, η αύξηση θα αποδοθεί σωρευτικά το 2023, στη βάση του 50% της αύξησης που θα καθοριστούν στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Διαρθρωτικό Σχέδιο Πολιτικής για τις κρατικές δαπάνες, όπως έχει ήδη δηλαδή προαναφερθεί πιο πάνω. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται ανά τριετία.

Είναι και άλλα…

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εσωτερικών απευθυνόμενος προς τους Δήμους, αναφέρει ότι το κράτος, πέραν των πιο πάνω χορηγιών, επιχορηγεί με σημαντικό ποσοστό την εκτέλεση διάφορων πολεοδομικών έργων στους δήμους. Ενδεικτικά ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρει ότι για τα έτη 2024 με 2029 το κράτος αναμένεται να συνεισφέρει συνολικά στους Δήμους ένα ποσό το οποίο θα ξεπεράσει τα €240 εκατ. για την εκτέλεση πολεοδομικών έργων. Καταληκτικά και με βάση τα πιο πάνω, η κυβερνητική πλευρά θεωρεί ότι η πρόταση που κατέθεσε πλησιάζει στα «θέλω» των Δήμων και ευελπιστεί ότι θα γίνει αποδεκτή από την πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να προχωρήσει η όλη προσπάθεια αναθεώρησης της κρατικής χορηγίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δήμων θα συνέλθει την προσεχή Δευτέρα ή Τρίτη για να αξιολογήσει την πρόταση και να αποφασίσει για τα περαιτέρω.