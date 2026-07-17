Η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης με τα 15 κιλά κοκαΐνη εισήλθε σε κομβικό σημείο. Χθες ήταν η πρώτη ημέρα της ενόρκου κατάθεσης του βασικού μάρτυρα κατηγορίας της υπόθεσης. Ο λόγος για τον Γιάννη Ανδρέου, ο οποίος παρουσιάζει ως εγκέφαλο εμπορίας ναρκωτικών τον Γιώργο Χριστοδούλου – Ζαβράντωνα. Μοιραία η μικρή αίθουσα του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας ήταν κατάμεστη. Δημοσιογράφοι δεν είχαν χώρο για να καθίσουν και βολεύτηκαν μετά από ειδικές διευθετήσεις που έγιναν από την Αστυνομία. Το σκηνικό συνέθεταν η απουσία μικροφωνικής και η παλαιά κι ακατάλληλη επίπλωση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, βέβαια, είχε να κάνει με την εξέλιξη της διαδικασίας. Ο συνήγορος υπεράσπισης ήθελε να προβληθεί οπτικό υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV), όμως, δεν υπήρχε η κατάλληλη τεχνολογική υποστήριξη. Πάλι έτρεχαν να βοηθήσουν υπάλληλοι του Δικαστηρίου, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με άλλα καθήκοντα και, ασφαλώς, δεν έχουν προσληφθεί ως λειτουργοί πληροφορικής. Αυτά στη μεταρρυθμισμένη δικαιοσύνης της Κύπρου το σωτήριον έτος 2026…

Φ.Μ.