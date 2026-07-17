Να υπάρξει διαβούλευση για τη ρύθμιση των αδειών ασθενείας στο Δημόσιο χωρίς μονομερείς ενέργειες, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, ερωτηθείς σε σχέση με την πρόθεση που εκφράστηκε από μέρους του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή, για νομοθετική ρύθμιση του θέματος.

“Έχουμε ενημερωθεί από τα Μέσα σχετικά με τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Φυτιρή, για τα θέματα άδειας ασθένειας στον δημόσιο τομέα και πιθανώς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα”, ανέφερε.

“Είμαστε υπέρ της καταπολέμησης των καταχρήσεων. Ξεκάθαρα είμαστε μαζί με τον Υπουργό στο θέμα της κατάχρησης των αδειών ασθενείας”, τόνισε.

“Όμως, την ίδια ώρα διαμηνύουμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι για κατάργηση κεκτημένων δικαιωμάτων”, υπογράμμισε ο κ. Ματθαίου, προσθέτοντας ότι “η έγνοια μας είναι οι χρόνιοι ασθενείς”.

“Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ζητούμε είναι να γίνεται διαβούλευση για αυτά τα πράγματα, όχι μονομερείς ενέργειες”, επεσήμανε.

Σε ερώτηση αν η ΠΑΣΥΔΥ είναι έτοιμη για διάλογο με το κράτος για το θέμα, ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι θα επικοινωνήσει με τον Υπουργό Δικαιοσύνης για να ζητήσει ενημέρωση.

ΚΥΠΕ