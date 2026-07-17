Την επιτάχυνση των σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού και την αύξηση της οικονομικής στήριξης προς τις κυπριακές εταιρείες τεχνολογίας ζήτησε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA) από τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλη Δαμιανό.

Αντιπροσωπεία του Συνδέσμου συναντήθηκε με τον υπουργό, με επίκεντρο την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της παρουσίας των κυπριακών εταιρειών τεχνολογίας στις αγορές του εξωτερικού.

Κατά τη συνάντηση, ο CITEA ζήτησε ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες για την ένταξη των επιχειρήσεων στα σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η διεύρυνση της χρηματοδότησης θα επιτρέψει σε περισσότερες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν σύγχρονες τεχνολογίες, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Εμπόδιο το κόστος των διεθνών εκθέσεων

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης τα σχέδια στήριξης για τη συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις. Ο CITEA ανέφερε ότι το υψηλό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για εταιρείες που επιδιώκουν να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε νέες αγορές.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιώργος Μαλέκκος, δήλωσε ότι οι κυπριακές εταιρείες τεχνολογίας διαθέτουν αξιόλογα προϊόντα, τεχνογνωσία και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στο εξωτερικό.

«Σήμερα, όμως, η οικονομική στήριξη για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις καλύπτει μόλις περίπου το 10%-15% του πραγματικού κόστους, γεγονός που δεν μπορεί να στηρίξει ουσιαστικά την εξωστρέφεια του κλάδου», ανέφερε.

Ο κ. Μαλέκκος πρόσθεσε ότι ο CITEA αναμένει πριν από το τέλος του έτους συγκεκριμένη ανακοίνωση για νέα και αυξημένη χρηματοδότηση των σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο Σύνδεσμος χαρακτήρισε εποικοδομητικό τον διάλογο με τον υπουργό και εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχίσει τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, υποβάλλοντας προτάσεις για την ανάπτυξη, την καινοτομία και την εξωστρέφεια των κυπριακών επιχειρήσεων τεχνολογίας.