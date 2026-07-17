Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κινδυνεύει να καταντήσει σαν το χαλασμένο σήμα στις τηλεοράσεις μας. Ο κόσμος του θα θέλει να βλέπει όλα τα κανάλια, αλλά η αντένα της Πινδάρου θα πιάνει μόνο ΡΙΚ1, ΡΙΚ2 και ΕΡΤ.

Στον ΔΗΣΥ δεν πρέπει να ξεχνούν πως άγγιξαν το 27% της “τηλεθέασης” στις τελευταίες εκλογές επειδή μετέδιδαν όλα τα κανάλια και όχι μόνο εκείνα που μένουν σταθερά, είτε αλλάξεις κεραία είτε όχι.

Οι προειδοποιήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, ακόμη και εντός του κόμματος. Άλλωστε, το ίδιο έργο το είδαμε και σε προηγούμενες εκλογές. Τότε φυσικά το 27% – που δεν καταφέρνει να σε στείλει στον β’ γύρο – ήταν αποτυχία, αλλά σήμερα το θεωρούν επιτυχία. Οι επαναλήψεις κουράζουν (εκτός φυσικά κι αν είσαι το «Κωνσταντίνου και Ελένης»), γι’ αυτό, στις επόμενες εκλογές, ας μην διερωτηθούν γιατί κάποιοι στο τέλος απλώς θα το γυρίσουν στο Netflix και ενδεχομένως στις μεθεπόμενες να ξηλώσουν και την αντένα…

Ζακ.