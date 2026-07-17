Δεν είναι μυστικό ότι ο Τζέι Ντι Βανς έχει χάσει την εμπιστοσύνη πολλών Εβραίων Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στις αλλεπάλληλες επικρίσεις του Αμερικανού αντιπρόεδρου στο Τελ Αβίβ, την ανοχή του απέναντι σε αντι-ισραηλινές θεωρίες συνωμοσίας και τη σιωπή του για τον Τάκερ Κάρλσον, τον εξέχοντα σχολιαστή που έχει στραφεί εναντίον του Ισραήλ.

Εντούτοις, ο Βανς εξακολουθεί να θεωρείται από πολλούς ως ο επικρατέστερος διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ στην κορυφή του ψηφοδελτίου (ticket) του κόμματος για το 2028, αφήνοντας τους Εβραίους υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος με το ερώτημα ποιον να στηρίξουν όταν λήξει η δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Πολλοί βρίσκουν μια απάντηση στον Βανς κοιτώντας αλλού στην κυβέρνηση Τραμπ.

«Ρούμπιο 100 προς 0»

«Η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανοεβραίων ψηφοφόρων, δωρητών και υπευθύνων χάραξης πολιτικής του (κινήματος) MAGA υποστηρίζουν με ενθουσιασμό την υποψηφιότητα του Μάρκο Ρούμπιο για την προεδρία», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Jewish Telegraphic Agency ο Σάμπος Κέστενμπαουμ, Αμερικανός Εβραίος ακτιβιστής και ήρωας μεταξύ των Εβραίων συντηρητικών. «Ανυπομονώ να τον ψηφίσω κι εγώ».

«Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι στους κύκλους των Αμερικανοεβραίων συντηρητικών, ο Μάρκο Ρούμπιο προηγείται με διαφορά 99 προς 1», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κέστενμπαουμ. «Στην πραγματικότητα, αυτό μάλλον είναι μετριοπαθής εκτίμηση· είναι πιθανότατα πιο κοντά στο 100 προς 0. Δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν μέσα στο αμερικανοεβραϊκό κίνημα MAGA που δεν θα ήθελε τον Μάρκο Ρούμπιο ως υποψήφιο».

Ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ και υπηρέτησε ως γερουσιαστής των ΗΠΑ από τη Φλόριντα για 14 χρόνια, έχει κερδίσει την υποστήριξη αρκετών Εβραίων Ρεπουμπλικάνων χάρη στη σθεναρή στήριξή του προς το Ισραήλ και τη σκληροπυρηνική του αντίθεση προς το Ιράν. Έχει δείξει προθυμία να άρει τους περιορισμούς που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Μπάιντεν σε βίαιες ομάδες Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη, ενώ αυτή την εβδομάδα δεσμεύτηκε να διαλύσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για αρκετούς Ισραηλινούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ηγεσία Ρούμπιο»

Ο RJC (Συνασπισμός Εβραίων Ρεπουμπλικάνων) επαίνεσε τη δέσμευση του Ρούμπιο για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) τη Δευτέρα, γράφοντας στο X: «(Δείχνεις) ηγεσία. Ευχαριστούμε, @SecRubio»

Κάποιοι, συμπεριλαμβανομένης της ακροδεξιάς Εβραίας ακτιβίστριας Λόρα Λούμερ, έχουν επίσης επισημάνει τη σκληρή στάση του Ρούμπιο απέναντι στους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές. Γιόρτασε την ανάκληση εκατοντάδων φοιτητικών θεωρήσεων με αφορμή τέτοιες διαμαρτυρίες πέρυσι.

Οι στενοί δεσμοί του Ρούμπιο με την φιλοϊσραηλινή κοινότητα προηγούνται της ανάδειξής του στο εθνικό προσκήνιο· ο κυριότερος ευεργέτης του κατά τη διάρκεια της θητείας του στο νομοθετικό σώμα της Φλόριντα ήταν ο Νόρμαν Μπράμαν, ένας σημαντικός δωρητής εβραϊκών σκοπών. Η στήριξη του Ρούμπιο προς το Ισραήλ είναι τυπική για τους κουβανοαμερικανούς πολιτικούς, οι οποίοι βλέπουν τη χώρα αυτή ως προπύργιο ενάντια στον κομμουνισμό. Ο στενότερος σύμμαχός του στο νομοθετικό σώμα της Φλόριντα ήταν ο Άνταμ Χάσνερ, ο οποίος είναι Εβραίος.

Μερικοί επικριτές του Ισραήλ, οι οποίοι έχουν διαδώσει θεωρίες συνωμοσίας για τους Εβραίους και το εβραϊκό κράτος, κατηγορούν τώρα τον Ρούμπιο ότι εργάζεται υπέρ των ισραηλινών συμφερόντων σε βάρος των αμερικανικών συμφερόντων, και λένε ότι το Ισραήλ προωθεί την υποψηφιότητά του.

«Συντριπτική υποστήριξη» για τον Ρούμπιο»

Πέρα από τα φιλοϊσραηλινά του διαπιστευτήρια, οι Εβραίοι συντηρητικοί σχολιαστές έχουν επίσης επαινέσει τον Ρούμπιο για την πύρινη ρητορική του σχετικά με την ελπίδα του για το μέλλον των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένης μιας ομιλίας του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, την οποία ο αρχισυντάκτης του περιοδικού Commentary, Σεθ Μάντελ, χαρακτήρισε «βαθυστόχαστη».

Ο Έρικ Λεβίν, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του RJC και σημαντικός δωρητής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δήλωσε ότι υπάρχει «συντριπτική υποστήριξη» για τον Ρούμπιο, τόσο μεταξύ Εβραίων όσο και μη Εβραίων Ρεπουμπλικανών.

«Κοιτάξτε, η πρώτη μου επιλογή το 2016 ήταν ο Μάρκο Ρούμπιο», δήλωσε ο Λεβίν, ο οποίος δεν μίλησε εκ μέρους του RJC, προσθέτοντας ότι ήταν ένας από τους πρώτους που στήριξε οικονομικά την προεδρική εκστρατεία του Ρούμπιο το 2016.

«Ο Μάρκο ήταν πάντα ένας εξαιρετικά ισχυρός και αποτελεσματικός υποστηρικτής της αμερικανο-ισραηλινής σχέσης», σημείωσε ο Λεβίν. «Το σημαντικότερο: είναι ένας πολύ ισχυρός και αποτελεσματικός επικοινωνιακός παράγοντας σχετικά με τη θέση της Αμερικής στον κόσμο».

«Σιωπηλή αποδοκιμασία»

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει ρίξει στο τραπέζι την ιδέα για ένα κοινό ψηφοδέλτιο Βανς-Ρούμπιο, χωρίς όμως να διευκρινίσει ποιος από τους δύο πιστεύει ότι θα έπρεπε να είναι πρόεδρος. Ο πρόεδρος ρώτησε μια αίθουσα γεμάτη δωρητές στο Μαρ-α-Λάγκο στα τέλη Φεβρουαρίου -ενόσω συντασσόταν με το Ισραήλ για τις νέες επιθέσεις κατά του Ιράν- ποιον υποψήφιο προτιμούσαν, και ο Ρούμπιο κέρδισε τις εντυπώσεις, όπως ανέφερε τότε το NBC News.

Ο Βανς έχει δει την υποστήριξή του να διαβρώνεται, τόσο εντός όσο και εκτός των εβραϊκών κύκλων. Μερικοί από τους κορυφαίους συμβούλους του Τραμπ φέρεται να πιέζουν τον Ρούμπιο, και όχι τον αντιπρόεδρο, να είναι ο υποψήφιος του 2028. Ο μεγάλος δωρητής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Κεν Γκρίφιν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα υποστήριζε τον Ρούμπιο έναντι του Βανς σε προεδρικές προκριματικές εκλογές του 2028, ανέφερε το Axios. Ακόμη και οι στοιχηματικές λένε ότι οι πιθανότητες του Ρούμπιο αυξάνονται.

Η κριτική των φιλοϊσραηλινών κύκλων κατά του Βανς έχει ενταθεί ως απάντηση στους όρους της συμφωνίας με το Ιράν τον περασμένο μήνα, η οποία, κατά τους κύκλους αυτούς, παρείχε πολλές παραχωρήσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία. Ο σχολιαστής Μπεν Σαπίρο δήλωσε στο Fox News ότι ο Βανς, ως βασικός διαπραγματευτής, «δεν είχε υπηρετήσει καλά τα συμφέροντα του προέδρου». Ο Τραμπ ξανάρχισε να χτυπά το Ιράν αυτή την εβδομάδα, και είπε ότι η συμφωνία ανήκει πλέον στην ιστορία.

Εν τω μεταξύ, ο Ρούμπιο βγήκε από τη συμφωνία με θετικές κριτικές από το φιλοϊσραηλινό λόμπι, το οποίο θεώρησε τη σιωπή του ως αποδοκιμασία των παραχωρήσεων που έγιναν στη συμφωνία. Ο Ρούμπιο μεσολάβησε, μεταξύ άλλων, για μια παράλληλη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, η οποία υπονομεύει ένα βασικό απαράδεκτο στοιχείο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Βανς, η οποία παγίωνε τον ρόλο του Ιράν στον Λίβανο.

«Ο Ρούμπιο δεν δείχνει ευχαριστημένος», έγραψε ο Έιλον Λέβι, πρώην εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, αναρτώντας ένα βίντεο του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ σκεπτικό ενώ ο Τραμπ ανακοίνωνε τη συμφωνία.

Η σχολιάστρια Λίζα Νταφτάρι έγραψε: «Σήμερα, είμαστε όλοι Μάρκο Ρούμπιο».

«Είναι δικός τους»

Στο μεταξύ, οι επικριτές του Ισραήλ τόσο από την αριστερά όσο και από τη δεξιά έσπευσαν να επικρίνουν την εντεινόμενη υποστήριξη προς τον υπουργό Εξωτερικών.

Ο Τζενκ Ουιγκούρ, παρουσιαστής της εκπομπής The Young Turks, έγραψε ότι «οι μισοί αξιωματούχοι» στην κυβέρνηση Τραμπ «εργάζονται για το Ισραήλ», συμπεριλαμβανομένου του Ρούμπιο.

Ο Μάικλ Ρέκτενβαλντ, επικεφαλής της Επιτροπής Πολιτικής Δράσης κατά της Σιωνιστικής Αμερικής, καταδίκασε το σχέδιο του Ρούμπιο να διαλύσει το ΔΠΔ, και είπε ότι «οι ΗΠΑ είναι το σκυλάκι του Ισραήλ».

Ο Κλιντ Ράσελ, παρουσιαστής του podcast «Liberty Lockdown», κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ξεκίνησε μια προπαγανδιστική εκστρατεία και πλήρωσε επιδραστές (influencers) για να «κατατροπώσουν τον Βανς και να ενισχύσουν τον Μάρκο Ρούμπιο για το 2028». Ο Ράσελ δεν παρείχε αποδείξεις, αλλά ήταν κατηγορηματικός.

«Τον ενισχύουν εδώ και μήνες. Δυνατά», έγραψε. «Είναι δικός τους».

skai.gr