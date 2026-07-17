Οι ανησυχίες της ελληνικής Κυβέρνησης ότι κάποιοι ναυτιλιακοί περιορισμοί που περιλαμβάνονται στο 21ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας θα πλήξουν ελληνικά συμφέροντα ήταν ένας από τους λόγους που δεν υπήρξε την Τετάρτη οριστική συμφωνία μεταξύ των χωρών μελών για το τελικό περιεχόμενο των νέων κυρώσεων.

Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών αποφάσισαν να παρατείνουν τις διαπραγματεύσεις μέχρι τις 23 Ιουλίου. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε βεβαιότητα πως οι νέες κυρώσεις θα εγκριθούν, έστω και αν χρειαστεί να γίνουν υποχωρήσεις στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Δημοσιεύματα στον ξένο Τύπο αναφέρουν πως οι ενστάσεις της ελληνικής Κυβέρνησης σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ναυτιλιακής εταιρείας Dynagas, που ανήκει στον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου. Η Dynagas διαθέτει πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG carriers), ειδικά κατασκευασμένα (κλάσης Arc7) για να πλέουν στα παγωμένα νερά της Σιβηρίας και να μεταφέρουν φυσικό αέριο από το τερματικό Yamal, της Νόβατεκ, σε τρίτες χώρες. Στη φωτογραφία, ένα από τα πέντε παγοθραυστικά της Dynagas για μεταφορά LNG από το τερματικό της Yamal.

Το 21ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ περιλαμβάνει περιορισμούς ή και απαγορεύσεις στη χρησιμοποίηση πλοίων ευρωπαϊκών εταιρειών για τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου σε αγοραστές σε τρίτες χώρες και η ελληνική Κυβέρνηση αντέτεινε πως αν τα μέτρα αυτά εγκριθούν θα πληγεί καίρια η Dynagas, ίσως και άλλες ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες, χωρίς ο στόχος για μείωση των ρωσικών εσόδων από την εμπορία ενεργειακών προϊόντων να επιτευχθεί, αφού μεταφορές ρωσικού καυσίμου από τη Σιβηρία κάνουν και μεγάλες εταιρείες χωρών που δεν είναι μέλη της ΕΕ, όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία.

Σύμφωνα με το Euractiv, η Ελλάδα υποστήριξε ότι το προτεινόμενο μέτρο θα κατέστρεφε την Dynagas και θα ανάγκαζε την εταιρεία να πουλήσει τον στόλο Arc7, οδηγώντας σε απώλεια 2.000 θέσεων εργασίας. Για να αποφευχθεί καίριο οικονομικό πλήγμα στην εταιρεία αυτή, η Ελλάδα ζήτησε την εξαίρεσή της από το νέο πακέτο κυρώσεων. Τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στις 23 Ιουλίου.

Είναι γνωστό ότι τον Ιανουάριο του 2026 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση της Κομισιόν (μετά και από έγκριση του Κοινοβουλίου) για πλήρη απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού υγροποιημένου αερίου στις χώρες της ΕΕ από τον Ιανουάριο του 2027.

Ενόψει της έναρξης ισχύος αυτής της απαγόρευσης, έχει παρατηρηθεί αύξηση των εισαγωγών ρωσικού LNG στις χώρες της ΕΕ κατά περίπου 18% μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους.