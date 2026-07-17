Έκτακτη οικονομική στήριξη ύψους €1 εκ. προς τις κοινότητες για τον καθαρισμό χώρων ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων ενέκρινε την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από κοινή πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των τριών Υπουργείων, την Παρασκευή, η χρηματοδότηση αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς και στην ενίσχυση της πρόληψης των πυρκαγιών μέσω της απομάκρυνσης παράνομα απορριπτόμενων αποβλήτων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, παρότι η ευθύνη για τον εντοπισμό και τον καθαρισμό των χώρων παράνομης απόρριψης αποβλήτων ανήκει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, στις Τοπικές Αρχές, η Κυβέρνηση συνεχίζει για τρίτη διαδοχική χρονιά να τις στηρίζει οικονομικά, αναγνωρίζοντας ότι η άμεση απομάκρυνση των αποβλήτων αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και την πρόληψη πυρκαγιών.

Επίσης, σημειώνεται ότι το 2024 διατέθηκαν €1.001.550,65 και το 2025 €1.219.586,35 για καθαρισμούς χώρων παράνομης απόρριψης αποβλήτων στο πλαίσιο της εκστρατείας #WasteFreeCyprus.

Με τη νέα έγκριση, ύψους €1 εκ., η συνολική οικονομική στήριξη που έχει παραχωρηθεί από το 2024 ανέρχεται πλέον σε €3.221.137.

Η νέα χρηματοδότηση θα διατεθεί στα Συμπλέγματα Υπηρεσιών Κοινοτήτων και στα Κοινοτικά Συμβούλια για τον καθαρισμό χώρων που έχουν υποδειχθεί από τις αρμόδιες αρχές, με προτεραιότητα στις περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η έκτακτη ενίσχυση των €1 εκ. είναι επιπρόσθετη των €4,16 εκ. που έχει ήδη εγκρίνει η Κυβέρνηση για το 2026 στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης των πυρκαγιών στις κοινότητες, ενισχύοντας περαιτέρω τις δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής.

ΚΥΠΕ