Νέα συνεργασία με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands του παγκόσμιου αθλητισμού, καθώς η δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του UEFA Champions League από την Paris Saint – Germain επισφραγίζει την εξαιρετικά πετυχημένη αγωνιστική περίοδο 2025–2026

Η συνεργασία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ενεργειών για τους φιλάθλους, διαδραστικές εμπειρίες, αποκλειστικές εμφανίσεις, εκδηλώσεις και την παραχώρηση οχημάτων BYD και DENZA για διάστημα τριών ετών

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας παγκοσμίως, και η Paris Saint–Germain, ένας από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους στον κόσμο, ανακοινώνουν με υπερηφάνεια τη σύναψη νέας παγκόσμιας συνεργασίας με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2029. Στο πλαίσιο της τριετούς συμφωνίας, η BYD γίνεται ο Επίσημος Automotive Partner της Paris Saint–Germain.

Η συνεργασία ενώνει δύο παγκόσμια brands που μοιράζονται το ίδιο όραμα για την καινοτομία, την αριστεία και τη διεθνή ανάπτυξη. Τόσο η Paris Saint-Germain όσο και η BYD έχουν εξελίξει τους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται, αμφισβητώντας διαρκώς τα καθιερωμένα, υιοθετώντας την καινοτομία και δημιουργώντας ουσιαστικούς δεσμούς με εκατομμύρια φιλάθλους και πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών αγωνιστικών περιόδων, η συνεργασία θα υλοποιηθεί μέσα από διεθνείς καμπάνιες, αποκλειστικές εμφανίσεις με τις ανδρικές και γυναικείες ομάδες της Paris Saint-Germain, διαδραστικές εμπειρίες για τους φιλάθλους και μοναδικές δράσεις για τους υποστηρικτές της ομάδας σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, η BYD θα έχει έντονη παρουσία στο στάδιο Parc des Princes, ενώ οχήματα των BYD και DENZA, της premium μάρκας αυτοκινήτων του Ομίλου, θα υποστηρίζουν τις καθημερινές μετακινήσεις και λειτουργίες της Paris Saint-Germain.

Ενώνοντας έναν από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους στον κόσμο με τον παγκόσμιο ηγέτη στα οχήματα νέας ενέργειας, η Paris Saint-Germain και η BYD φιλοδοξούν να εμπνεύσουν φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, θέτοντας παράλληλα νέα πρότυπα καινοτομίας, επιδόσεων και αριστείας.

Η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την Paris Saint-Germain, έναν σύλλογο που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο σύμβολο αριστείας, οράματος και καινοτομίας. Στη BYD μοιραζόμαστε την ίδια αποφασιστικότητα να αμφισβητούμε τα καθιερωμένα, να εμπνέουμε την πρόοδο και να συνδέουμε τους ανθρώπους μέσα από την καινοτομία. Αυτή η συνεργασία ενώνει δύο παγκοσμίως αναγνωρισμένα brands που μοιράζονται ένα κοινό όραμα για το μέλλον και το πάθος να δημιουργούν μοναδικές εμπειρίες. Ανυπομονούμε να έρθουμε ακόμη πιο κοντά με εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, προωθώντας παράλληλα ένα πιο καινοτόμο και βιώσιμο μέλλον.»

Ο Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer της Paris Saint-Germain, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που καλωσορίζουμε την BYD στην οικογένεια της Paris Saint-Germain. Ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και πιο καινοτόμες εταιρείες παγκοσμίως, η BYD αποτελεί έναν πολύτιμο συνεργάτη για τον Σύλλογο. Η συνεργασία των δύο brands δημιουργεί συναρπαστικές ευκαιρίες για να προσεγγίσουμε τους φιλάθλους μέσα από τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και μοναδικές εμπειρίες σε όλο τον κόσμο.»

Σχετικά με την Paris Saint-Germain

Η Paris Saint-Germain ιδρύθηκε το 1970 και αποτελεί τον πιο επιτυχημένο ποδοσφαιρικό σύλλογο της Γαλλίας, καθώς και σημείο αναφοράς στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχοντας κατακτήσει το UEFA Champions League το 2025 και το 2026. Από το 2011, υπό την ηγεσία της Qatar Sports Investments (QSI), έχει εξελιχθεί σε έναν κορυφαίο πολυαθλητικό οργανισμό (ανδρικό και γυναικείο ποδόσφαιρο, χάντμπολ, τζούντο και esports), με βασικές αξίες την αριστεία, την ομαδικότητα και τη συνεχή βελτίωση. Το 2024, ο Σύλλογος πέτυχε ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο με τα εγκαίνια του Paris Saint-Germain Campus, του υπερσύγχρονου προπονητικού του κέντρου στο Poissy.

Βαθιά συνδεδεμένη με την ταυτότητα του Παρισιού, η Paris Saint-Germain αξιοποιεί τη δυναμική της γαλλικής πρωτεύουσας, δημιουργώντας ένα μοναδικό μοντέλο στο σταυροδρόμι του αθλητισμού, του πολιτισμού και του lifestyle. Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώνεται σε εμβληματικές συνεργασίες, όπως εκείνη με την Jordan από το 2018, αλλά και σε πλήθος δράσεων που εκτείνονται στους τομείς της τέχνης, της μόδας, της μουσικής και της ευεξίας.

Με περισσότερους από 250 εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένα παγκόσμιο δίκτυο PSG Ακαδημιών και συνδέσμων φιλάθλων, ο Σύλλογος συμβάλλει ενεργά στην προβολή του Παρισιού διεθνώς. Παράλληλα, μέσα από το Paris Saint-Germain Foundation και το Endowment Fund, που λειτουργούν υπό την πρωτοβουλία PSG for Communities, υλοποιεί σημαντικές δράσεις για την υποστήριξη των νέων. Με αυτό τον τρόπο, η Paris Saint-Germain ξεχωρίζει ως ο Σύλλογος της Νέας Γενιάς.

Σχετικά με την BYD

Η BYD είναι μια πολυεθνική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας με στόχο την αξιοποίηση των τεχνολογικών καινοτομιών για μια καλύτερη ζωή. Ιδρύθηκε το 1994 ως κατασκευαστής επαναφορτιζόμενων μπαταριών και πλέον διαθέτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων που καλύπτει αυτοκίνητα, σιδηροδρομικές μεταφορές, νέες ενέργειες και ηλεκτρονικά, με πάνω από 30 βιομηχανικά πάρκα στην Κίνα, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Βραζιλία, την Ουγγαρία και την Ινδία. Από την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας έως τις εφαρμογές της, η BYD είναι αφοσιωμένη στην παροχή λύσεων ενέργειας μηδενικών εκπομπών που μειώνουν την παγκόσμια εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Η παρουσία της στα Οχήματα Νέας Ενέργειας καλύπτει πλέον 6 ηπείρους, περισσότερες από 110 χώρες και περιοχές και περισσότερες από 400 πόλεις. Εισηγμένη τόσο στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ όσο και στο Χρηματιστήριο της Σενζέν, η εταιρεία εισήλθε στη λίστα με τις 100 κορυφαίες εταιρείες στο Fortune 500 και είναι γνώστη ως η εταιρεία που στόχο έχει ένα πιο «πράσινο» κόσμο

Σχετικά με την BYD Auto

Ιδρυθείσα το 2003, η BYD Auto είναι η θυγατρική αυτοκινήτων της BYD, μιας πολυεθνικής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας με στόχο την αξιοποίηση των τεχνολογικών καινοτομιών για μια καλύτερη ζωή. Στοχεύοντας στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης του παγκόσμιου τομέα μεταφορών, η BYD Auto επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καθαρά ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων plug-in. Η εταιρεία έχει κυριαρχήσει στις βασικές τεχνολογίες των οχημάτων νέας ενέργειας, όπως μπαταρίες, ηλεκτρικοί κινητήρες, ηλεκτρονικοί ελεγκτές και ημιαγωγοί αυτοκινήτων. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει σημαντικές τεχνολογικές προόδους, όπως η Blade Battery, η DM-i και η DM-p Super Hybrid Technology, η e-Platform 3.0, η τεχνολογία CTB και iTAC, η e⁴ Platform, το έξυπνο σύστημα ελέγχου αμαξώματος DiSus, η XUANJI Architecture και η Super e-Platform. Η εταιρεία είναι ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο που σταμάτησε την παραγωγή οχημάτων που κινούνται αποκλειστικά με ορυκτά καύσιμα για την αλλαγή στα ηλεκτρικά οχήματα.