Στο 4,1% επιταχύνθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2026, από 3,5% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat.

Ο πληθωρισμός, βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ακολούθησε ανοδική πορεία στην Κύπρο, την ώρα που υποχώρησε τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στη ζώνη του ευρώ.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 0,9% τον Ιούνιο.

Η πορεία του πληθωρισμού στην Κύπρο

Τα στοιχεία της Eurostat καταδεικνύουν σταδιακή επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Κύπρο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,2% τον Ιανουάριο του 2026 και υποχώρησε στο 0,9% τον Φεβρουάριο. Στη συνέχεια αυξήθηκε στο 1,5% τον Μάρτιο, στο 3% τον Απρίλιο, στο 3,5% τον Μάιο και στο 4,1% τον Ιούνιο.

Υποχώρηση σε ΕΕ και ευρωζώνη

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούνιο, από 3,3% τον Μάιο. Τον αντίστοιχο μήνα του 2025 βρισκόταν στο 2,3%.

Στη ζώνη του ευρώ, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,8%, έναντι 3,2% τον Μάιο. Τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους είχε διαμορφωθεί στο 2%.

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 22 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τρία και αυξήθηκε μόνο σε δύο.

Οι χώρες με τον υψηλότερο πληθωρισμό

Το υψηλότερο ποσοστό ετήσιου πληθωρισμού στην ΕΕ καταγράφηκε στη Ρουμανία, με 9,2%. Ακολούθησαν η Λιθουανία με 5,4% και η Βουλγαρία με 5,2%.

Στον αντίποδα, το χαμηλότερο ποσοστό σημειώθηκε στη Σουηδία, όπου ο πληθωρισμός περιορίστηκε στο 1%. Ακολούθησαν η Τσεχία με 1,1% και η Δανία με 1,8%.

Οι υπηρεσίες άσκησαν τη μεγαλύτερη πίεση

Οι υπηρεσίες είχαν τη μεγαλύτερη θετική συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της ευρωζώνης τον Ιούνιο, προσθέτοντας 1,51 ποσοστιαίες μονάδες.

Ακολούθησε η ενέργεια με συμβολή 0,77 ποσοστιαίων μονάδων και η κατηγορία τροφίμων, αλκοόλ και καπνού με 0,29 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά είχαν τη μικρότερη θετική συμβολή, προσθέτοντας 0,18 ποσοστιαίες μονάδες στον ετήσιο πληθωρισμό της ευρωζώνης.