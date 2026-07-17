Νέες ενεργειακές επενδύσεις ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράκ αναμένεται να ανακοινώσουν η BP και η ConocoPhillips, στο πλαίσιο της προσπάθειας των ΗΠΑ να ενισχύσουν την παραγωγή της χώρας και να περιορίσουν την περιφερειακή επιρροή του Ιράν.

Οι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια της Επιχειρηματικής Συνόδου Κορυφής ΗΠΑ-Ιράκ στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το CNBC, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των σχεδιασμών.

Η σύνοδος αναμένεται να περιλαμβάνει συμφωνίες και μνημόνια κατανόησης άνω των 60 δισ. δολαρίων μεταξύ αμερικανικών επιχειρήσεων και της ιρακινής κυβέρνησης.

Οι επενδύσεις της BP, της ConocoPhillips και άλλων ενεργειακών εταιρειών θα ανέλθουν σε αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια και ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και σε δεκάδες δισεκατομμύρια, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Στόχος η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να διευρύνουν τις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα του Ιράκ, να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου και να διαφοροποιήσουν τις διαδρομές εξαγωγής της χώρας.

Βασική επιδίωξη της Ουάσινγκτον είναι η μείωση της εξάρτησης από ενεργειακές διαδρομές που είναι ευάλωτες σε παρεμβάσεις του Ιράν ή σε περιφερειακές αναταράξεις.

Οι σχεδιασμοί αποκτούν μεγαλύτερη σημασία εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και της αβεβαιότητας γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διακινείται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ Αλί Αλ-Ζαΐντι αναμένεται να συναντηθεί στην Ουάσινγκτον με υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους και στελέχη μεγάλων εταιρειών ενέργειας.

Η παρουσία της BP στο Ιράκ

Η BP δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στο Ιράκ, με επίκεντρο το γιγαντιαίο κοίτασμα Ρουμάιλα, ένα από τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά κοιτάσματα παγκοσμίως.

Το 2025, η βρετανική εταιρεία ολοκλήρωσε συμφωνία με τη Βαγδάτη για την περαιτέρω αξιοποίηση των αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Κιρκούκ.

Η συμφωνία καλύπτει επίσης τα γειτονικά κοιτάσματα Μπάι Χασάν, Τζαμπούρ και Χαμπάζ, διευρύνοντας την παρουσία της εταιρείας στον ενεργειακό τομέα της χώρας.

Το Ιράκ επιδιώκει να προσελκύσει μεγάλες διεθνείς ενεργειακές εταιρείες, προκειμένου να αυξήσει την πετρελαϊκή παραγωγή και να επιταχύνει την ανάπτυξη των εγχώριων αποθεμάτων φυσικού αερίου.

Επαφές με ενεργειακούς ομίλους στο Χιούστον

Στο πλαίσιο των επαφών του στις ΗΠΑ, ο Αλ-Ζαΐντι συναντήθηκε την Πέμπτη στο Χιούστον με εκπροσώπους των Halliburton, Shell, Honeywell, Weatherford και Baker Hughes.

Σύμφωνα με το γραφείο του, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε επενδύσεις, τεχνολογία και πιθανή συμμετοχή των εταιρειών σε μεγάλα ενεργειακά έργα στο Ιράκ.

Η Βαγδάτη επιδιώκει, μέσω των νέων συμφωνιών, να ενισχύσει τις παραγωγικές της δυνατότητες και να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα τους πόρους φυσικού αερίου, περιορίζοντας παράλληλα την ενεργειακή εξάρτησή της.