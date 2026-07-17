Ο Δήμος Πάφου, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας, προχωρεί στην αγορά υπηρεσιών μικρού απορριμματοφόρου, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων από περιοχές και οδούς όπου, λόγω της στενότητας ή της ιδιαίτερης διαμόρφωσης του οδικού δικτύου, δεν είναι δυνατή η ασφαλής διέλευση συμβατικών απορριμματοφόρων.

Η σχετική σύμβαση, αξίας 27 χιλιάδων ευρώ περίπου, αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και στην κάλυψη των αναγκών σε σημεία όπου η πρόσβαση των υφιστάμενων μεγάλων οχημάτων καθαριότητας παρουσιάζει πρακτικές δυσκολίες.

Υπογράφοντας τη σύμβαση, ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, τόνισε ότι με την προσθήκη της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο Δήμος Πάφου ενισχύει την επιχειρησιακή δυνατότητα της Υπηρεσίας Καθαριότητας, επιτυγχάνοντας καλύτερη πρόσβαση σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές, ταχύτερη και συστηματικότερη αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων, περιορισμό των προβλημάτων που προκαλούνται από τη συσσώρευση απορριμμάτων και βελτίωση της καθαριότητας και της εικόνας των γειτονιών της πόλης.

Η προστασία της δημόσιας υγείας, η διατήρηση της καθαριότητας στις γειτονιές και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών αποτελούν σταθερές προτεραιότητες του Δήμου Πάφου, επεσήμανε. Ο Δήμος θα συνεχίσει να αξιολογεί τις ανάγκες κάθε περιοχής και να προχωρεί σε στοχευμένες παρεμβάσεις και σύγχρονες λύσεις, με στόχο τη δημιουργία μιας καθαρότερης, λειτουργικότερης και πιο ανθρώπινης πόλης.