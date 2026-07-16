Ο Δήμος Πάφου προχώρησε σε εργασίες ευπρεπισμού και επιδιορθώσεων στην πλατεία του Αγίου Κενδέα, αναβαθμίζοντας έναν σημαντικό χώρο στην καρδιά του κέντρου της πόλης.

Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν επιδιορθώσεις τόσο στο κτήριο όπου στεγάζεται ο Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομών Πάφου όσο και στο κτήριο όπου λειτουργεί κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών, συμβάλλοντας στη συνολική αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.

Ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, τόνισε ότι η περιοχή, όπου βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Κενδέα, αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Οι γύρω πεζόδρομοι δέχονται καθημερινά μεγάλο αριθμό τουριστών και δημοτών, γι’ αυτό η διατήρηση μιας καθαρής και περιποιημένης εικόνας αποτελεί προτεραιότητα, παρατήρησε.

Ο Δήμος Πάφου, συνεχίζει με συνέπεια τις παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν την εικόνα της πόλης και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, κατέληξε.