Λύση για το μαύρο που έπεσε σε χιλιάδες τηλεοράσεις στην Κύπρο μετά από τα προβλήματα της μετάβασης στη νέα ψηφιακή εποχή υψηλής ευκρίνειας, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Καινοτομίας Νικόδημος Δαμιανού σε έκτακτη συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών.

Όπως διευκρινίστηκε από πλευράς Υφυπουργού, αλλάζουν την ευαισθησία στο νέο σήμα ώστε να το λαμβάνουν οι εγκαταστάσεις των σπιτιών. Ο κόσμος, δηλαδή, θα μπορεί να βλέπει και άλλα κανάλια (εφόσον έχει αποκωδικοποιητή ή σχετικά σύγχρονες τηλεοράσεις) με τον ίδιο τρόπο που βλέπουν σήμερα κάποιοι το ΡΙΚ.

«Η ευθύνη είναι του δικού μας Υφυπουργείου για τη μετάβαση. Όσον αφορά την αισχροκέρδεια εμπλέκονται πολύ φορείς», είπε ο κ. Δαμιανού και πρόσθεσε πως ποτέ δεν ισχυρίστηκαν πως δεν υπήρχαν προβλήματα, «ούτε προσπαθήσαμε να μειώσουμε το ζήτημα και να παραγνωρίσουμε τα προβλήματα», είπε.

Η εκπομπή του σήματος έως τις οικίες, είπε ο Υφυπουργός, διεφάνη ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που προέκυψε.

Ο σχεδιασμός, είπε, τόσο για την ψηφιακή μετάβαση υψηλής ευκρίνειας της τηλεόρασης όσο και για άλλα έργα, έχει βάθος χρόνου, πάει πίσω 15χρόνια. «Είχαμε μια άδεια, η οποία ήταν 15ετής και έληγε. Η προηγούμενη πλατφόρμα δεν μπορούσε πλέον να ανταποκριθεί», είπε σε σχέση με τη μετάβαση.

Η παράλληλη μετάδοση του προηγούμενου και του νέου σήματος, είπε ο κ. Δαμιανού, θα μπορούσε να γίνει εφικτή αν ξεκινούσε το 2020. Όμως, το εν λόγω σενάριο συνεπάγονταν και επιπρόσθετο μεγάλο κόστος των τηλεοπτικών σταθμών.

«Είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη», είπε ο Υφυπουργός σε σχέση με τη μετάβαση στην υψηλή ευκρίνεια.

Ως προς τις ενέργειες του Υφυπουργείου, είπε ότι αμέσως μετά τη διαπίστωση των προβλημάτων, ζήτησαν από την ανάδοχο να εντοπιστούν και να δοθούν λύσεις της υφιστάμενης πλατφόρμας.

«Έγιναν ρυθμίσεις στο δίκτυο και θα τεθούν σε εφαρμογή εντός της νέας εβδομάδας. Σκοπός να αλλάξουν άλλες παραμέτρους για να λαμβάνουν σήμα οι οικίες με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους. Είναι δύσκολο να εντοπιστούν ποια σπίτια έχουν το πρόβλημα. Η πρόβλεψη είναι πως θα λυθεί σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα», είπε και πρόσθεσε πως δεν υπάρχει στην παρούσα φάση κάποια βοήθεια προς τον κόσμο, προς τις ευάλωτες ομάδες.

Θα ακολουθήσει, πάντως και ενημερωτική καμπάνια για τον κόσμο.

Σε σχέση με το κόστος, ανέφερε πως ανέλαβε ο υφιστάμενος ανάδοχος να επαναλειτουργήσει το παλιό δίκτυο της Velister για μια μεταβατική, παράλληλη περίοδο τριών μηνών.