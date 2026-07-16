Ενώπιον του Δικαστηρίου Δεκέλειας στις Βρετανικές Βάσεις βρέθηκε εκ νέου σήμερα ο 30χρονος από τη Βουλγαρία, πατέρας των δύο αδικοχαμένων αγοριών 8 και 10 χρόνων, που εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο το απόγευμα της 28ης Ιουνίου. Ο 30χρονος, που βρίσκεται υπό κράτηση, κατηγορείται για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης.

Η διαδικασία είχε προδικαστικό χαρακτήρα και δεν έγινε με τη φυσική παρουσία δικαστή, αλλά μέσω τηλεδιάσκεψης. Συγκεκριμένα υπήρξε απευθείας σύνδεση με ανώτερο δικαστή (senior judge) της Αγγλίας, o οποίος θα χειριστεί τη δίκη.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανακοινώθηκε πως ο κατηγορούμενος άλλαξε δικηγόρο και πλέον εμφανίζεται με τον Χρίστο Θεοδούλου. Ο κ. Θεοδούλου ανέφερε πως ο πατέρας θα υποβάλει αίτημα ώστε να μπορέσει να παραστεί στην κηδεία των παιδιών του, οι σοροί των οποίων δεν έχουν μεταφερθεί ακόμη στη Βουλγαρία. Ο δικαστής θα ανακοινώσει την απόφαση του για το εάν θα επιτραπεί στον πατέρα να μεταβεί στη Βουλγαρία στις 30 Ιουλίου.

Από κει και πέρα όρισε τις 22 Σεπτεμβρίου ως την ημερομηνία που θα απαγγελθούν κατηγορίες στον πατέρα και θα κληθεί να παραδεχθεί εάν παραδέχεται η όχι ενοχή. Εάν απαντήσει πως δεν παραδέχεται τότε η ακρόαση της υπόθεσης θα ξεκινήσει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Με βάση τα ευρήματα των ερευνών του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (CID) αποφασίστηκε όπως ο πατέρας κατηγορηθεί με πιο αυστηρή κατηγορία, αφού φέρεται να μην επέστρεψε στο σπίτι του όταν σχόλασε, αλλά μετέβη σε άλλο χώρο.

Υπενθυμίζεται πως τα δύο αδελφάκια είχαν μείνει χωρίς επιτήρηση, αφού ο πατέρας έσπευσε το πρωί της 28ης Ιουνίου στην εργασία του στη Λεμεσό, ενώ το ίδιο έπραξε και η 38χρονη συμβία του, η οποία αρχικά είχε συλληφθεί, ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερη άνευ όρων. Ο πατέρας, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, φέρεται να μετέβη στη δουλειά του στη Λεμεσό στις 4:30 το πρωί της Κυριακής 28 Ιουνίου και να επέστρεψε στο διαμέρισμά του στην Ξυλοφάγου, αφότου βρέθηκαν νεκρά τα παιδιά από τη συμβία του.

Σημειώνεται πως οι κινήσεις των δύο παιδιών είχαν καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, που ενεργοποιείται μέσω της κίνησης. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές αυτή η κάμερα δείχνει στις 12:10 το μεσημέρι τα παιδιά να παίζουν στην αυλή και γύρω στις 2:30 το απόγευμα να μπαίνουν στο αυτοκίνητο. Σημειώνεται πως τα παιδιά εντόπισε αναίσθητα στο πίσω κάθισμα η μητριά τους μετά τις 5:30 το απόγευμα.

Τα παιδιά φαίνεται να πέτυχαν είσοδο στο αυτοκίνητο, που ήταν σταθμευμένο στον ανοικτό χώρο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν, μέσω μιας ανοικτής πόρτας στο πίσω μέρος. Όπως αποκάλυψε το philenews, οι εξετάσεις εμπειρογνωμόνων έδειξαν βλάβη στη συγκεκριμένη πόρτα, η οποία παρέμεινε ξεκλείδωτη, παρά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο είχε κλειδωθεί. Ακολούθως φαίνεται πως κλειδώθηκαν στο αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκαν σ’ αυτό, αφού ήταν ενεργοποιημένη και η κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά (child lock).