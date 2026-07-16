Να αφεθεί άμεσα ελεύθερος ζητά ο πατέρας του τρίχρονου παιδιού που έχασε την ζωή του όταν έπεσε από το παράθυρο του τέταρτου ορόφου σε ξενοδοχείο στην Πάφο.

Ο πατέρας με επιστολή που απέστειλε μέσω του δικηγόρου του, στο Αρχηγείο Αστυνομίας και τον Βοηθό Αρχηγό Αστυνομίας (Ε) κ. Μάριο Αγιώτη, κατέθεσε αίτημα για άμεση απόλυσή του υπό όρους. Στην επιστολή, ο δικηγόρος τονίζει πως η περαιτέρω κράτησή του επιβαρύνει την ήδη βεβαρυμμένη ψυχολογική κατάσταση του πατέρα, ο οποίος ανέφερε πως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι «να αποφυλακιστεί ούτως ώστε να μπορέσει να ενημερώσει μαζί με την σύζυγό του το γεγονός του θανάτου του τρίχρονου παιδιού τους στην 5χρονη κόρη τους, στην οποία το μόνο που έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής είναι ότι ο γιος τους είναι στο Νοσοκομείο».

Ο δικηγόρος σημειώνει πως ο πελάτης του παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου τελώντας υπό καθεστώς ανείπωτου ψυχικού κλονισμού και χωρίς νομική εκπροσώπηση και λόγω της ψυχολογικής του κατάστασης δεν έφερε ένσταση στην οκταήμερη κράτησή του.

Υπογραμμίζει πως συνεργάστηκε πλήρως με τις Αρχές και εισηγείται ότι η συνέχιση της στέρησης της ελευθερίας του στερείται πλέον αντικειμένου.

Αυτούσια η επιστολή:

Ενεργώντας κατ’ εντολή του ως άνω αναφερόμενου πελάτη μας, επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα κρίσιμα ζητήματα και να αιτηθούμε την άμεση απόλυσή του από την κράτηση, στη βάση των προνοιών της Ποινικής Δικονομίας και της σχετικής νομολογίας.

1. Ο πελάτης μας είναι ο τραγικός πατέρας του τρίχρονου παιδιού το οποίο, κάτω από εξαιρετικά θλιβερές και τραγικές συνθήκες, απώλεσε τη ζωή του σε ξενοδοχείο στην Πάφο στις 12/07/2026. Η οικογένεια είχε μόλις αφιχθεί στην Κύπρο για τις προγραμματισμένες διακοπές της, με το μοιραίο συμβάν να λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη κιόλας ημέρα της παραμονής τους στο νησί.

2. Κατά τη χθεσινή ημέρα, 13/07/2026, ο πελάτης μας, τελών υπό καθεστώς ανείπωτου ψυχικού κλονισμού και χωρίς νομική εκπροσώπηση, παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου. Το Δικαστήριο διέταξε την 8ήμερη προσωποκράτησή του, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Αστυνομίας, στο οποίο ο ίδιος –λόγω της ψυχολογικής του κατάστασης– δεν έφερε την οποιαδήποτε ένσταση.

3. Την ίδια ημέρα, ο πελάτης μας συνεργάστηκε πλήρως με τις ανακριτικές αρχές, δίδοντας οικειοθελώς κατάθεση, στην οποία παρέθεσε με ειλικρίνεια τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα. Επιπλέον, όπως πληροφορούμαστε, οι ανακριτικές αρχές έλαβαν χθες καταθέσεις και από συγγενικά του πρόσωπα.

4. Με όλο τον δέοντα σεβασμό, η συνέχιση της κράτησης του πελάτη μας δεν εξυπηρετεί πλέον κανέναν απολύτως ανακριτικό σκοπό. Το μέρος εκείνο του ανακριτικού έργου, το οποίο ο πελάτης μας θα μπορούσε θεωρητικά ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει, έχει ήδη ολοκληρωθεί πλήρως.

5. Συναφώς, επισημαίνουμε ότι ο χρόνος κράτησης ενός υπόπτου δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά τελεί σε άμεση συνάρτηση με το υπολειπόμενο ανακριτικό έργο. Όπως χαρακτηριστικά υποδείχθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στην πολύ πρόσφατη απόφαση ΣΑΒΒΑ V. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, Ποινική Έφεση 58/2026, ημερομηνίας 6.3.2026:

«Είναι καλώς γνωστόν ότι, επί του προκειμένου, δεν υπάρχει ακριβής φόρμουλα καθορισμού του χρόνου για τον οποίο θα πρέπει να διαταχθεί κράτηση ενός υπόπτου. Ο χρόνος κράτησης συναρτάται με τον όγκο και τη φύση του ανακριτικού έργου που αναμένεται να διεξαχθεί».

6. Εξαιρετικής σημασίας είναι η ρητή καθοδήγηση της ανωτέρω νομολογίας, η οποία επιβεβαιώνει ότι αποτελεί δεδομένη οδηγία όπως, εφόσον το ανακριτικό έργο ολοκληρωθεί ενωρίτερα από την εκπνοή του διατάγματος κράτησης, ο ύποπτος αφήνεται αμέσως ελεύθερος:

«Άλλωστε, παραμένει πάντοτε ενεργή η πρόνοια και οδηγία όπως ένας ύποπτος αφεθεί ελεύθερος εάν οι ανακρίσεις ολοκληρωθούν προηγουμένως.»

7. Στην υπό εξέταση περίπτωση, ενόψει της πλήρους ολοκλήρωσης των κρίσιμων ανακριτικών ενεργειών (καταθέσεις υπόπτου και συγγενών), εισηγούμαστε ότι η συνέχιση της στέρησης της ελευθερίας του πελάτη μας στερείται πλέον αντικειμένου. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως δοθούν άμεσα οδηγίες για την απόλυσή του.

8. Η τραγικότητα της κατάστασης στην οποία περιήλθε ο πελάτης μας είναι τέτοια που η περαιτέρω κράτησή του επιβαρύνει την ήδη βεβαρυμμένη ψυχολογική του κατάσταση όσο και της οικογένειάς του. Ειδικότερα να μου επιτρέψετε να σας αναφέρω πως σε προσωπική συνέντευξη που είχαμε μαζί του, ανέφερε πως αυτό που τον ενδιέφερε είναι να αποφυλακιστεί ούτως ώστε να μπορέσει να ενημερώσει μαζί με την σύζυγο του το γεγονός του θανάτου του τρίχρονου παιδιού τους στην 5χρονη κόρη τους, στην οποία το μόνο που έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής είναι ότι ο γιος τους είναι στο Νοσοκομείο.

9. Είμαι βέβαιος ότι και εσείς αντιλαμβάνεστε πως είμαστε ενώπιον μιας τραγικής υπόθεσης η οποία δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστο από ανθρωπιστικής άποψης τον οποιοδήποτε. Παρακαλώ όπως έχοντας υπόψη τα πιο πάνω μεριμνήσετε για την άμεση αποφυλάκιση του πελάτη μας.

10. Αναγνωρίζοντας ότι ο πελάτης μας είναι Βρετανός υπήκοος, και προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε ανησυχία των αρχών σε σχέση με το ενδεχόμενο διαφυγής του, εισηγούμαστε όπως αφεθεί ελεύθερος με τους ακόλουθους αυστηρούς περιοριστικούς όρους, τους οποίους ο ίδιος αποδέχεται οικειοθελώς:

1. Παράδοση όλων των ταξιδιωτικών του εγγράφων στις αστυνομικές αρχές.

2. Εμφάνιση και υπογραφή στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Πάφου, σε καθορισμένη μέρα και ώρα.

3. Γνωστοποίηση της ακριβούς διεύθυνσης διαμονής του στην Κύπρο, την οποία ο ίδιος αναλαμβάνει να δηλώσει γραπτώς και δεσμευτικώς στην Αστυνομία.

Ενόψει των πιο πάνω, και με γνώμονα τόσο τις πρόνοιες της Ποινικής Δικονομίας, της νομολογίας και της τραγικότητας της υπόθεσης, σας καλούμε όπως ασκήσετε τις εκ του νόμου εξουσίες σας και διατάξετε την άμεση απόλυσή του υπό τους προτεινόμενους όρους.

«Πρέπει να τον αφήσουν ελεύθερο σήμερα»

Σε δηλώσεις του στο philenews, ο δικηγόρος του πατέρα, Πέτρος Σταύρου, ανέφερε πώς η επιστολή στάλθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν πήρε κάποια απάντηση. Εξήγησε πως ο ίδιος πρότεινε να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα ως εναλλακτική λύση, γιατί οι Αρχές είχαν κάποιες ανησυχίες γιατί είναι αλλοδαπός.

Ο δικηγόρος τόνισε ότι ζητούν άμεση απόλυση. «Πρέπει να τον αφήσουν άμεσα ελεύθερο τον άνθρωπο, αν είναι δυνατόν ακόμη και σήμερα. Δεν υπάρχει νομικός λόγος να είναι μέσα αυτός ο άνθρωπος. Σε τι θα επηρεάσει το ανακριτικό έργο;», πρόσθεσε.

Όπως είπε ο κ. Σταύρου το διάταγμα οκταήμερης κράτησης που εκδόθηκε εναντίον του πελάτη του λήγει τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026. Ωστόσο, σημείωσε πως στην περίπτωση που οι έρευνες ολοκληρώνονται νωρίτερα και πριν τη λήξη του διατάγματος κράτησης, η Αστυνομία υποχρεούται να τον αφήσει ελεύθερο. Οπότε, όπως υπέδειξε, υπάρχει και νομική βάση στο πιο πάνω αίτημα, όχι μόνο ανθρωπιστική.