Το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters μετέδωσε λίγο μετά τις 7:00μ.μ. ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο κέντρο του Ντουμπάι, επικαλούμενο μαρτυρίες. Το κυβερνητικό γραφείο για τα ΜΜΕ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, διέψευσε λίγο αργότερα το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντας το ως λανθασμένο.

The Government of Dubai Media Office (GDMO) confirms that the Reuters report regarding explosions in Downtown Dubai is false. GDMO urges the public and media to rely only on official sources for accurate information and to avoid spreading rumours or unverified information. July 16, 2026

Την ίδια ώρα, το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο ελέγχεται από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), μετέδωσε ότι αμερικανικοί πύραυλοι έπληξαν περιοχές κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, πλησίον στα Στενά του Ορμούζ.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε επίσης ότι αμερικανικά βλήματα έπληξαν περιοχές κοντά στο νησί Κεσμ νωρίτερα την Πέμπτη.

Εν τω μεταξύ, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δημοσίευσε ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της στο X/Twitter, το οποίο δείχνει ένα μαχητικό αεροσκάφος stealth F-35A της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ να ανεφοδιάζεται στον αέρα από ένα αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 Stratotanker, ενώ εκτελεί περιπολίες πάνω από τη Μέση Ανατολή.

U.S. Air Force F-35A stealth fighter aircraft are refueled by a KC-135 Stratotanker while flying patrols over the Middle East. pic.twitter.com/KSbmYTH2LT July 16, 2026

Η CENTCOM δεν διευκρίνισε εάν το συγκεκριμένο αεροσκάφος εκτελούσε επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.