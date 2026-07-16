Έφεραν αποτέλεσμα οι διαβουλεύσεις, εδώ και καιρό, του Υπουργείου Εσωτερικών με το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να προκύψει νέα φόρμουλα για το ζήτημα της οικονομικής ενίσχυσης των Δήμων.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Φ», τα δύο Υπουργεία έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένη πρόταση, με την οποία αναθεωρείται και συνάμα αυξάνεται η ετήσια κρατική χορηγία, ικανοποιώντας σε μεγάλο βαθμό το αίτημα των Δημοτικών Αρχών.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Φ», το Υπουργείο Εσωτερικών, με επιστολή του έχει ήδη ενημερώσει την Ένωση Δήμων για τη νέα φόρμουλα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη φόρμουλα που επεξεργάστηκαν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, η κρατική χορηγία των €117 εκατ. που είναι συμφωνημένη από το 2022, θα ενοποιηθεί μαζί με τις υπόλοιπες χορηγίες που παραχωρούνται στους Δήμους. Ως εκ τούτου, θα παραχωρείται συνολικά ένα ποσό της τάξης των €144 εκατ. ετησίως, το οποίο μάλιστα θα αναθεωρείται κάθε τριετία, στη βάση των κρατικών δαπανών, με πρώτο έτος αναθεώρησης το 2027.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξασφάλισε ο «Φ», πέραν της χορηγίας των €117 εκατ. στα €144 εκατ, συνυπολογίζεται το ποσό των €15 εκατ, το οποίο αφορά στη συντήρηση των δρόμων πρωταρχικής σημασίας και άλλα €12 εκατ. έναντι της απώλειας εσόδων από αδειοδοτήσεις. Μάλιστα, η κυβερνητική πλευρά υπογραμμίζει ότι παρά τη διαφορά στις εκτιμήσεις όσον αφορά το θέμα της συντήρησης των δρόμων, αποφασίστηκε να υιοθετηθούν οι εκτιμήσεις της Ένωσης Δήμων.

Η φόρμουλα που έχει εξευρεθεί, για το μέλλον, αναφέρει ότι από το 2027 και μετά, και έχοντας ως βάση το ποσό των €144 εκατ., η χορηγία θα αναθεωρείται κάθε τριετία με την αύξηση να υπολογίζεται στη βάση του 50% της αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών της κυβέρνησης, όπως καθορίζεται στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Διαρθρωτικό Σχέδιο Πολιτικής.

Ως εκ τούτου, η αναθεωρημένη και ενοποιημένη χορηγία προς τους Δήμους θα ανέλθει στα €147.888.000 τον χρόνο. Επισημαίνεται ότι το κράτος, πρόσθετα των πιο πάνω, επιχορηγεί σε σημαντικό ποσοστό διάφορα πολεοδομικά έργα των Δήμων.