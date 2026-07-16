Στα 39,5 χρόνια υπολογίζεται η διάρκεια κατά την οποία ένα άτομο στην Κύπρο αναμένεται να συμμετέχει στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια της ζωής του, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2025.

Ο συγκεκριμένος δείκτης δεν αφορά μόνο τα χρόνια πραγματικής απασχόλησης, αλλά το συνολικό χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα άτομο αναμένεται να είναι οικονομικά ενεργό, δηλαδή είτε να εργάζεται είτε να είναι άνεργο και να αναζητεί εργασία.

Η Κύπρος βρίσκεται δύο χρόνια πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 37,5 χρόνια το 2025, από 37,2 χρόνια το 2024.

Σημαντική είναι, ωστόσο, η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Στην Κύπρο, οι άνδρες αναμένεται να παραμείνουν στην αγορά εργασίας για 42,1 χρόνια, ενώ για τις γυναίκες η αντίστοιχη διάρκεια υπολογίζεται στα 36,7 χρόνια. Η διαφορά ανέρχεται σε 5,4 χρόνια.

Σε επίπεδο ΕΕ, η αναμενόμενη διάρκεια του εργασιακού βίου έχει αυξηθεί κατά 2,3 χρόνια από το 2016, καθώς από τα 35,2 χρόνια ανήλθε στα 37,5 χρόνια το 2025.

Σε επτά κράτη μέλη ο μέσος εργασιακός βίος έφθασε ή ξεπέρασε τα 40 χρόνια. Τη μεγαλύτερη διάρκεια κατέγραψε η Ολλανδία, με 44 χρόνια, και ακολούθησαν η Σουηδία με 43,4 χρόνια, η Δανία με 42,6 και η Εσθονία με 41,5 χρόνια.

Στον αντίποδα, οι μικρότερες διάρκειες καταγράφηκαν στη Ρουμανία, με 32,7 χρόνια, στην Ιταλία, με 33 χρόνια, και στη Βουλγαρία, με 34,6 χρόνια.

Οι άνδρες στην ΕΕ αναμένεται να παραμείνουν στην αγορά εργασίας κατά μέσο όρο για 39,5 χρόνια, έναντι 35,4 ετών για τις γυναίκες.

Μεταξύ των ανδρών, την υψηλότερη διάρκεια κατέγραψε η Ολλανδία, με 45,9 χρόνια, ενώ ακολούθησαν η Σουηδία και η Δανία, με 44,5 χρόνια. Τις χαμηλότερες επιδόσεις είχαν η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Κροατία.

Για τις γυναίκες, η μεγαλύτερη αναμενόμενη διάρκεια εργασιακού βίου καταγράφηκε στη Σουηδία, με 42,3 χρόνια. Οι χαμηλότερες τιμές σημειώθηκαν στην Ιταλία, με 28,4 χρόνια, στη Ρουμανία, με 29,1, και στην Ελλάδα, με 31,8 χρόνια.