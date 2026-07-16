Στο Ειδικό Κακουργιοδικείο του Παρισιού εκδικάζεται εδώ και μήνες η πολύκροτη υπόθεση Athanor, με κατηγορούμενους πρώην πράκτορες των υπηρεσιών πληροφοριών, αστυνομικούς και επιχειρηματίες.

Στο επίκεντρο της δίκης βρίσκεται ένα φερόμενο δίκτυο που συνδεόταν με τη μασονική στοά Athanor και κατηγορείται ότι αναλάμβανε εγκληματικές ενέργειες, μεταξύ των οποίων σχέδια δολοφονιών και εκφοβισμού.

⚖️Plusieurs militaires rattachés à la DGSE, trois policiers, mais aussi de riches chefs d'entreprise encourent la réclusion criminelle à perpétuité dans une affaire atypique aux multiples ramifications, mêlant loge maçonnique, espions et assassinats ⤵️ pic.twitter.com/L79BAXU9so July 16, 2026

Στο εδώλιο βρίσκονται 22 κατηγορούμενοι: επιχειρηματίες, πρώην δημοσιογράφος, απόστρατος αξιωματικός των γαλλικών υπηρεσιών πληροφοριών, αστυνομικοί, στελέχη ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας, αλλά και πρόσωπα που συνδέονταν με τη DGSE, τη γαλλική υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Κατά την εισαγγελία, όλοι αυτοί δεν αποτελούσαν απλώς μια παρέα με κοινές γνωριμίες μέσω της μασονικής στοάς Athanor.

Είχαν δημιουργήσει μια οργανωμένη εγκληματική δομή, η οποία αναλάμβανε, επί πληρωμή, «δουλειές» όπως παρακολουθήσεις και βίαιους εκφοβισμούς μέχρι απαγωγές, εμπρησμούς, βιομηχανική κατασκοπεία και συμβόλαια θανάτου.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι Γάλλοι εισαγγελείς χαρακτήρισαν το κύκλωμα «PME du crime» μια «μικρομεσαία επιχείρηση του εγκλήματος», που λειτουργούσε με εταιρική οργάνωση, διακριτούς ρόλους και πελατολόγιο όπως δημοσιεύει χαρακτηριστηκά η Γαλλικήε εφημερίδα Le Monde.

Η τυχαία σύλληψη που αποκάλυψε τα πάντα

Η υπόθεση δεν αποκαλύφθηκε ύστερα από μακρόχρονη επιχείρηση των μυστικών υπηρεσιών, αλλά σχεδόν… από τύχη.

Στις 24 Ιουλίου 2020, ένας κάτοικος του Κρετέιγ, στα προάστια του Παρισιού, παρατήρησε ένα ύποπτο αυτοκίνητο παρκαρισμένο επί ώρες έξω από το σπίτι της επιχειρηματία Marie-Hélène Dini, γνωστής στον χώρο του επαγγελματικού coaching.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο και συνέλαβε δύο βαριά οπλισμένους άνδρες πριν προλάβουν να δράσουν.

Οι δύο ύποπτοι ισχυρίστηκαν αρχικά ότι συμμετείχαν σε απόρρητη αποστολή της DGSE. Η εξήγηση όμως κατέρρευσε γρήγορα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι επρόκειτο για άτομα που εργάζονταν σε εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, χωρίς να εκτελούν κρατική αποστολή, και ότι προετοίμαζαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τη δολοφονία της επιχειρηματία.

Οι δύο άνθρωποι που, σύμφωνα με την εισαγγελία, έστησαν το δίκτυο

Στην κορυφή της οργάνωσης η εισαγγελία τοποθετεί δύο πρόσωπα.

Ο Daniel Beaulieu, 72 ετών, απόστρατος αστυνομικός των υπηρεσιών πληροφοριών, παρουσιάζεται ως ο άνθρωπος που σχεδίαζε τις επιχειρήσεις και συντόνιζε τους εκτελεστές. Οι εισαγγελείς τον χαρακτήρισαν «τον μαριονετίστα που κινούσε τα νήματα».

Δίπλα του βρισκόταν ο Frédéric Vaglio, πρώην δημοσιογράφος με εμμονή (όπως περιγράφεται στη δικογραφία) στις μυστικές υπηρεσίες, την κατασκοπεία και τις μυστικές εταιρείες. Αργότερα δραστηριοποιήθηκε στην επιχειρηματική πληροφόρηση (κατασκοπεία) και την ιδιωτική ασφάλεια.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Vaglio λειτουργούσε ως ο άνθρωπος που έφερνε τους πελάτες και εξασφάλιζε τις «δουλειές», ενώ ο Beaulieu αναλάμβανε την επιχειρησιακή υλοποίηση μέσω ενός δικτύου πρώην στελεχών ασφαλείας και ιδιωτικών φρουρών.

Εννέα «αποστολές» μέσα σε πέντε χρόνια

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι από το 2016 έως το 2020 το δίκτυο πραγματοποίησε τουλάχιστον εννέα μεγάλες εγκληματικές επιχειρήσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: μία δολοφονία και δύο απόπειρες δολοφονίας, άγριοι ξυλοδαρμοί, εμπρησμοί κατοικιών και αυτοκινήτων, επιθέσεις εναντίον αιρετών, βιομηχανική κατασκοπεία, βίαιες εισπράξεις χρεών, εκφοβισμοί επιχειρηματιών και συνδικαλιστών.

Συνολικά η υπόθεση περιλαμβάνει 114 αδικήματα, εκ των οποίων 25 κακουργήματα, που διαπράχθηκαν σε οκτώ διαφορετικά γαλλικά διαμερίσματα. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας εξετάστηκαν περίπου 150 μάρτυρες και πραγματογνώμονες, ενώ οι συνεδριάσεις ξεπέρασαν τις 600 ώρες. Η δολοφονία που δεν έγινε ποτέ

Κεντρικό πρόσωπο της δίκης είναι η Marie-Hélène Dini

Η επιχειρηματίας είχε ξεκινήσει πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός επαγγελματικού φορέα πιστοποίησης των coaches στη Γαλλία. Σύμφωνα με την εισαγγελία, η κίνηση αυτή απειλούσε τα συμφέροντα ανταγωνιστών της. Οι ανακριτές υποστηρίζουν ότι ένας επιχειρηματίας κατέβαλε περίπου 70.000 ευρώ για να οργανωθεί η δολοφονία της. Το σχέδιο όμως κατέρρευσε όταν οι δύο ένοπλοι συνελήφθησαν λίγες ώρες πριν από την επίθεση.

Η δολοφονία του Laurent Pasquali

Η έρευνα δεν σταμάτησε εκεί. Οι ανακριτές θεωρούν ότι το ίδιο δίκτυο ευθύνεται και για τη δολοφονία του πρώην οδηγού αγώνων Laurent Pasquali, ο οποίος εξαφανίστηκε το 2018. Το πτώμα του εντοπίστηκε μήνες αργότερα θαμμένο σε δασική περιοχή της Haute-Loire. Κατά το κατηγορητήριο, πίσω από τη δολοφονία βρίσκονταν οικονομικές διαφορές με ανθρώπους του χώρου του αυτοκινήτου, οι οποίοι φέρονται να ανέθεσαν την «εκκαθάριση» μέσω του ίδιου δικτύου.

Από βιομηχανική κατασκοπεία μέχρι επιθέσεις σε συνδικαλιστές

Η δικογραφία περιγράφει ακόμη μια σειρά υποθέσεων που δύσκολα θα μπορούσαν να συνδεθούν μεταξύ τους χωρίς την αποκάλυψη του κυκλώματος. Μεταξύ άλλων σε αυτή αναφέρεται ότι μία υπάλληλος της Mercedes ξυλοκοπήθηκε από δράστη μεταμφιεσμένο σε διανομέα πίτσας, ώστε να κλαπεί ο επαγγελματικός της υπολογιστής στο πλαίσιο υπόθεσης βιομηχανικής κατασκοπείας.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν εμπρησμοί κατοικιών και οχημάτων, οργανώθηκαν επιθέσεις σε επιχειρηματίες για είσπραξη χρεών, σχεδιάστηκε η εξόντωση συνδικαλιστή της CGT που θεωρούνταν «εμπόδιο» για εργοδότρια και έγιναν βίαιες επιθέσεις ακόμη και κατά αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η σκιά της μασονίας

Παρότι η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από τη μασονική στοά Athanor, οι γαλλικές αρχές αποφεύγουν να αποδώσουν οποιαδήποτε ευθύνη στη μασονία ως θεσμό και δικαίως. Η Grande Loge de l’Alliance Maçonnique Française (GL-AMF), στην οποία υπαγόταν η συγκεκριμένη στοά, προχώρησε ήδη από το 2021 στη διάλυσή της και στην απομάκρυνση των εμπλεκομένων, υπογραμμίζοντας ότι οι φερόμενες εγκληματικές ενέργειες δεν είχαν καμία σχέση με τις αρχές της οργάνωσης.

Οι ποινές που ζήτησε η εισαγγελία

Στις αρχές Ιουλίου ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις της εισαγγελίας. Οι εισαγγελείς ζήτησαν ποινές από 18 μήνες με αναστολή έως 30 χρόνια κάθειρξης για τους 19 από τους 22 κατηγορούμενους, ενώ για τρεις πρότειναν αθώωση λόγω ανεπαρκών αποδείξεων. Για τον Daniel Beaulieu προτάθηκε η βαρύτερη ποινή, ενώ για τον Frédéric Vaglio ζητήθηκαν 25 χρόνια κάθειρξης.

Μια υπόθεση που ξεπερνά τα όρια ενός αστυνομικού δελτίου

Η υπόθεση Athanor έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στη Γαλλία όχι μόνο για τη σοβαρότητα των κατηγοριών, αλλά επειδή αγγίζει έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο: ανθρώπους με διασυνδέσεις στις υπηρεσίες πληροφοριών, στην αστυνομία και στην ιδιωτική ασφάλεια, οι οποίοι (σύμφωνα πάντα με την εισαγγελία) φέρονται να αξιοποίησαν τις γνώσεις, τις επαφές, τις γνωριμίες τους και την επιχειρησιακή τους εμπειρία για ιδιωτικές, παράνομες αποστολές.

Παρά τη μεγάλη προβολή που έχει λάβει στα γαλλικά μέσα, η υπόθεση παραμένει σχεδόν άγνωστη στην Ελλάδα. Κι όμως, συνδυάζει όλα τα στοιχεία ενός πολιτικο-αστυνομικού θρίλερ: μυστικές υπηρεσίες, επιχειρηματικά συμφέροντα, βιομηχανική κατασκοπεία, συμβόλαια θανάτου και μια δίκη που όταν τελειώσει, αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη γαλλική Δικαιοσύνη.

skai.gr