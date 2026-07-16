Επιστημονική εσπερίδα με θέμα «Το Κυπριακό 52 χρόνια μετά» διοργανώνει ο Δήμος Ύδρας το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, στις 20:30, στην Αίθουσα Τέχνης και Συναυλιών «Μελίνα Μερκούρη».

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α΄ Αθηνών. Η εισήγησή του θα έχει θέμα «Προοπτικές της Κύπρου ως ελεύθερου κράτους».

Ομιλητής θα είναι επίσης ο Παναγιώτης Τσάκωνας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Σπουδών Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Το Κυπριακό σε ένα δυστοπικό περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον».

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δήμαρχος Ύδρας και αναπληρωτής καθηγητής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Γεώργιος Ε. Κουκουδάκης.

Υποστηρικτής της εκδήλωσης είναι το Hydrea Hotel.