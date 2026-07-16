Ο Μέσι κρατούσε στην αγκαλιά του τον έξι μηνών Γιαμάλ το 2007, σε μια στιγμή που σήμερα μοιάζει… προφητική, με τους δυο τους να είναι αντίπαλοι στον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Το ποδόσφαιρο έχει τον δικό του μοναδικό τρόπο να γράφει ιστορίες και αυτή που συνδέει τον Λιονέλ Μέσι με τον Λαμίν Γιαμάλ μοιάζει βγαλμένη από… σενάριο ταινίας. Οι δυο τους ετοιμάζονται να τα δώσουν όλα για Αργεντινή και Ισπανία στο «MetLife Stadium» για το βαρύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ 2026 και την κορυφή του κόσμου. Τι έγινε όμως πριν από 19 χρόνια;

🚨TRENDING: In 2007, Leo Messi held a baby for a photo shoot. That baby was Lamine Yamal!



19 years later, they are set to face each other in the 2026 World Cup final! pic.twitter.com/6HtFI0PTWB July 15, 2026

Μωρό ο Γιαμάλ, έχτιζε τον μύθο του το 2007 ο Μέσι

Η ιστορία ξεκινά το 2007, όταν η ισπανική εφημερίδα Diario Sport, σε συνεργασία με τη UNICEF, διοργάνωσε μια φιλανθρωπική φωτογράφιση με ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα και βρέφη από την Καταλονία για τις ανάγκες ενός ημερολογίου.

Ανάμεσα στις οικογένειες που επιλέχθηκαν μέσω κλήρωσης ήταν και εκείνη του μόλις έξι μηνών Λαμίν Γιαμάλ. Στη φωτογράφιση, που πραγματοποιήθηκε στα αποδυτήρια του ιστορικού Camp Nou, ο μικρός Γιαμάλ βρέθηκε στην αγκαλιά ενός 20χρονου τότε Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έκανε τα πρώτα του βήματα προς την παγκόσμια καταξίωση.

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το βρέφος της φωτογραφίας θα εξελισσόταν σε έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες της νέας γενιάς και, σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα, θα στεκόταν απέναντι στον Αργεντινό θρύλο σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Μέσι κόντρα στο νέο αστέρι της Μπαρτσελόνα

Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει εξελιχθεί για πολλούς στο μεγαλύτερο ταλέντο που ανέδειξε η Μπαρτσελόνα μετά την εποχή του Μέσι. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη καθιερωθεί στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, κατακτώντας το Euro 2024 με την Ισπανία και αποτελώντας πλέον τον απόλυτο πρωταγωνιστή των «μπλαουγκράνα».

Με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ 2026, ο νεαρός εξτρέμ επιβεβαιώνει γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της γενιάς του, έχοντας ήδη μετατραπεί σε σημείο αναφοράς τόσο αγωνιστικά όσο και εμπορικά.

Τελικός Μουντιάλ 2026 με τον παλιό και το νέο

Ο τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία δεν είναι απλώς μια μάχη για το σημαντικότερο τρόπαιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είναι η συνάντηση δύο διαφορετικών εποχών.

Από τη μία ο Λιονέλ Μέσι, ο άνθρωπος που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά και διεκδικεί ακόμη έναν παγκόσμιο τίτλο. Από την άλλη ο Λαμίν Γιαμάλ, το παιδί-θαύμα που φιλοδοξεί να γράψει τη δική του χρυσή σελίδα στην ιστορία του αθλήματος.

Η φωτογραφία του 2007 έχει πλέον αποκτήσει σχεδόν μυθικές διαστάσεις, καθώς οι δύο πρωταγωνιστές της ετοιμάζονται να βρεθούν αντίπαλοι στη μεγαλύτερη σκηνή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, γράφοντας ένα ακόμη κεφάλαιο σε μια ιστορία που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς.

iefimerida.gr