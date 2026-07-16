Ένα πολύ αστείο περιστατικό σημειώθηκε μετά το φινάλε του ημιτελικού του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή καθώς οι σημειώσεις του Τζόρνταν Πίκφορντ έπεσαν στα χέρια των ανθρώπων της Αλμπισελέστε.

Συγκεκριμένα, αποκαλύφθηκαν οι εκτενείς οδηγίες του τεχνικού επιτελείου της Αγγλίας προς τον διεθνή τερματοφύλακα σε περίπτωση που ο ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 κρινόταν στη διαδικασία των πέναλτι.

Ο Τζόρνταν Πίκφορντ όταν έληξε το παιχνίδι, απογοητευμένος όπως ήταν παράτησε το μπουκάλι του που πάνω κολλημένες οι οδηγίες. Οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής ανακάλυψαν το παγούρι του Άγγλου τερματοφύλακα και απαθανατίστηκαν να διαβάζουν τα σκονάκια του και να τα σχολιάζουν μεταξύ τους.

Στη συγκεκριμένη λίστα οι Άγγλοι αναλυτές είχαν γράψει στον τερματοφύλακά τους οδηγία για κάθε παίκτη της Αργεντινής σχετικά με τον τρόπο που εκτελεί.

Ο Λιονέλ Μέσι, στο σχετικό βίντεο που κυκλοφορεί φάνηκε να απορεί, ενώ ο Έντσο Φερνάντες στη συνέχεια ξέσπασε σε γέλια.

Argentinian players' reaction when they found the bottle pic.twitter.com/ij8e1TkXwd July 16, 2026

protothema.gr