Σε σημαντική διεύρυνση του πακέτου υπηρεσιών που παρέχουν οι ποδολόγοι στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) προχωρά ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), προσθέτοντας νέες κατηγορίες ασθενών που θα μπορούν να λαμβάνουν εξειδικευμένη φροντίδα, ενώ παράλληλα αυξάνει τον μέγιστο αριθμό επισκέψεων για ορισμένες σοβαρές παθήσεις.

Οι αλλαγές, σύμφωνα με τον ΟΑΥ τίθενται σε εφαρμογή από αύριο (17 Ιουλίου 2026).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΥ, οι τροποποιήσεις αποτελούν μέρος της συνεχούς αναθεώρησης και βελτιστοποίησης του πακέτου υπηρεσιών των ποδολόγων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποτελεσματικότερη πρόληψη επιπλοκών και την εναρμόνιση με διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την επέκταση του καταλόγου των διαγνώσεων για τις οποίες οι δικαιούχοι μπορούν να παραπέμπονται σε ποδολόγο μέσω του ΓεΣΥ.

Στον κατάλογο προστίθενται πλέον ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, τύπου 2, άλλες μορφές διαβήτη και μη καθορισμένο διαβήτη χωρίς επιπλοκές, οι οποίοι θα δικαιούνται μία προληπτική επίσκεψη τον χρόνο.

Η συγκεκριμένη αλλαγή, όπως επισημαίνει ο ΟΑΥ στην ενημέρωση του προς τους επαγγελματίες, αποσκοπεί στην έγκαιρη αξιολόγηση και πρόληψη προβλημάτων στα κάτω άκρα πριν εμφανιστούν σοβαρές επιπλοκές.

Παράλληλα, στο ΓεΣΥ εντάσσεται μια σειρά από παθήσεις που σχετίζονται με τη μικροκυκλοφορία, το δέρμα, το συνδετικό ιστό και τα περιφερικά νεύρα, για τις οποίες οι ασθενείς θα δικαιούνται έως πέντε επισκέψεις ετησίως.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το σύνδρομο Raynaud, διάφορες μορφές σκληροδερμίας, δερματικής αγγειίτιδας, ασβεστοποίησης του δέρματος (calcinosis cutis), σκληροδακτυλίας, καθώς και παθήσεις του συνδετικού ιστού και φαρμακογενής πολυνευροπάθεια.

Η επέκταση αυτή αναμένεται να καλύψει περισσότερους ασθενείς που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ελκών, τραυμάτων ή άλλων σοβαρών επιπλοκών στα κάτω άκρα, επιτρέποντας την έγκαιρη παρέμβαση από εξειδικευμένους ποδολόγους.

Μεγάλη αύξηση των επισκέψεων για διαβητικούς

Ιδιαίτερα σημαντική είναι αύξηση του μέγιστου αριθμού επισκέψεων για ασθενείς που ήδη λαμβάνουν σχετικές υπηρεσίες μέσω ΓεΣΥ.

Συγκεκριμένα, για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και περιφερικές κυκλοφορικές επιπλοκές, ο αριθμός των αποζημιούμενων επισκέψεων αυξάνεται από πέντε σε 24 επισκέψεις ανά δικαιούχο ετησίως.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή, καθώς οι ασθενείς αυτοί αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβητικού ποδιού, χρόνιων ελκών και ακρωτηριασμών, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συχνή παρακολούθηση και φροντίδα από ποδολόγο.

Περισσότερη φροντίδα και για νεφροπαθείς

Αντίστοιχη αύξηση προβλέπεται και για ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 5.

Για τη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών, οι επισκέψεις μέσω ΓεΣΥ, αυξάνονται από πέντε σε δώδεκα ετησίως.