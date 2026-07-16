Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας παραπέμφθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 41 και 33 ετών, για τις ένοπλες απόπειρες ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας στο Κίτι στις 19 Ιουνίου και σε χρυσοχοείο στη Λάρνακα στις 6 Ιουλίου. Το δικαστήριο θα αποφανθεί αύριο Παρασκευή κατά πόσον θα παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης στις 7 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για Ευρωπαίο πολίτη ηλικίας 41 ετών και πολίτη τρίτης χώρας ηλικίας 33 ετών. Η δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας ορίστηκε για τις 7 Οκτωβρίου στις 8:30 το πρωί.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο κατηγορούμενοι αφορούν ένοπλη απόπειρα ληστείας τράπεζας, ένοπλη απόπειρα ληστείας σε χρυσοχοείο, κατοχή εκρηκτικών υλών, οπλοφορία, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, κλοπή αριθμών εγγραφής αυτοκινήτου και συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων έφεραν ένσταση στο να παραμείνουν υπό κράτηση οι πελάτες τους μέχρι την έναρξη της δίκης.

Η συνήγορος υπεράσπισης του ενός κατηγορούμενου, Ανδρίανα Κλαϊδη, ανέφερε πως έφερε ένσταση στην κράτησή του λόγω του ότι έκρινε πως το μαρτυρικό υλικό είναι ελλιπές, “το ενδεχόμενο καταδίκης είναι απομακρυσμένο”, καθότι από τα ανευρεθέντα τεκμήρια που ήταν μεγάλος ο αριθμός τους, δεν συνδέεται ο πελάτης της ούτε με γενετικό υλικό ούτε με δακτυλικά αποτυπώματα.

Η κ. Κλαϊδη ανέφερε πως «οι αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι τα άτομα που εμπλέκονταν στην απόπειρα ληστείας της τράπεζας, ήταν νεαρά άτομα. Κάποιους τους περιγράφουν 20 και κάποιους από 20-35 (ετών) κανονικής σωματικής διάπλασης και μιλούσαν ελληνικά, δεδομένα που δεν συνάδουν με τα χαρακτηριστικά του πελάτη μου”, είπε.

Ένσταση στην κράτησή του πελάτη του έφερε και ο συνήγορος υπεράσπισης του άλλου κατηγορούμενου, λόγω του ότι προηγούμενες καταδίκες του δεν ηταν επαρκής λόγος για την κράτηση του, όπως είπε. Επίσης υιοθέτησε όσα ανέφερε η συνήγορος υπεράσπισης του πρώτου κατηγορούμενου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Αστυνομία «στις 19 Ιουνίου νωρίς το απόγευμα σαλούν όχημα που εκ πρώτης σε αυτό επέβαιναν δύο άτομα μετέβηκαν έξω από υποκατάστημα τράπεζας στο Κίτι, εξήλθαν του οχήματος και έχοντας τα πρόσωπα τους καλυμμένα και κρατώντας τσάντες προφανώς αθλητικού τύπου μετέβηκαν στην είσοδο της τράπεζας η οποία δεν άνοιξε λόγω του ελεγχόμενου συστήματος».

«Μετά την πάροδο μερικών δευτερολέπτων επιβιβάστηκαν στο όχημα με το οποίο αφίχθηκαν και αναχώρησαν».

Σε σχέση με τη δεύτερη υπόθεση υπενθυμίζεται ότι «στις 6 Ιουλίου στις 9:00 το πρωί, λήφθηκε πληροφορία στο ΤΑΕ Λάρνακας για απόπειρα ληστείας σε χρυσοχοείο στη Λάρνακα».

Σύμφωνα με την καταγγελία, «άγνωστος ο οποίος φορούσε μαύρη φανέλα με μακριά μανίκια και γιλέκο εταιρείας διανομής φαγητού και έφερε μαύρο κράνος μοτοσικλέτας πλήρους κάλυψης προσώπου, εισήλθε σε χρυσοχοείο προτάσσοντας πιστόλι εναντίον του 73 χρόνου ιδιοκτήτη».

«Ο ιδιοκτήτης αντέδρασε, με αποτέλεσμα αυτός να τον κτυπήσει στο κεφάλι με το πιστόλι προκαλώντας του θλαστικό τραύμα, ωστόσο ο ιδιοκτήτης κατάφερε να τον απωθήσει εκτός τους καταστήματος», όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή με όχημα που τον περίμενε εκτός του καταστήματος, το οποίο από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις φαίνεται να οδηγούσε άλλο άγνωστο πρόσωπο πιθανόν αλλοδαπός, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου έγινε συρραφή στο τραύμα του είχε απολυθεί.

ΚΥΠΕ