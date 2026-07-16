Καταζητείται ο Χαράλαμπος Αντωνίου, 38 ετών, από την Ορόκλινη, επαρχία Λάρνακας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά στα αδικήματα της παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, και της παράνομης κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών, που διαπράχθηκαν στις 15/07/2026, στην επαρχία Λάρνακας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στους τηλεφωνικούς αριθμούς 24-804065, 24-804060 ή 24-804072, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.