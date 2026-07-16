Ο κύβος ερρίφθη σε ό,τι αφορά την εκδίκαση της υπόθεσης του Φαίδωνα Φαίδωνος, καθώς το Κακουργιοδικείο Πάφου ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη, ότι η διαδικασία θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Η απόφαση λήφθηκε μετά από αίτημα της εκπροσώπου της Κατηγορούσας Αρχής, Ειρήνης Σάββα, η οποία επικαλέστηκε την ανάγκη προστασίας της παραπονούμενης, καθώς και τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Η δίκη έχει οριστεί να αρχίσει στις 27 Ιουλίου, μετά τη μη παραδοχή του κατηγορουμένου στις πέντε κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Συγκεκριμένα, ο Φαίδωνος αντιμετωπίζει τις ακόλουθες κατηγορίες:

Βιασμό.

Δύο κατηγορίες άσεμνης επίθεσης.

Πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.



Χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να προκαλέσει νάρκωση και να εξουδετερώσει τη δύναμη ή την ικανότητα αντίδρασης ή αντίστασης του θύματος.

Η πρόεδρος του Κακουργιοδικείου, κ. Μάρκου ανέγνωσε την απόφαση, έκανε αναφορά στις πέντε κατηγορίες που βαραίνουν τον κατηγορούμενο και τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει προστασία της παραπονούμενης, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ιδιαίτερα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και λεπτομέρειες που αφορούν ιδιωτική ζωή, για αυτό, είπε, θα πρέπει να αποφευχθεί ο επανατραυματισμός της.

Ως εκ τούτου, η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση, ενώ κατά τη δημόσια απαγγελία του κατηγορητηρίου, κατόπιν οδηγιών του Δικαστηρίου, δεν αναφέρθηκε το όνομα της παραπονούμενης.

Εξετάζοντας το αίτημα της εκπροσώπου της Κατηγορούσας Αρχής, Ειρήνης Σάββα, το Δικαστήριο έκρινε ότι η παραπονούμενη είναι πρόσωπο που χρήζει ιδιαίτερης προστασίας και την κήρυξε ως μάρτυρα που χρήζει βοήθειας, βάσει των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας.

Στην απόφασή του επισημαίνει ότι, παρά το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον λόγω της ιδιότητας του κατηγορουμένου και της φύσης των κατηγοριών, προέχει η προστασία της ιδιωτικής ζωής της παραπονούμενης. Όπως αναφέρεται, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης φόβου, αγωνίας και δευτερογενούς θυματοποίησης, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την κατάθεσή της.

Κατόπιν τούτου, το αίτημα της υπεράσπισης του κατηγορούμενου για δημόσια διεξαγωγή της δίκης απορρίφθηκε. Η πρόεδρος του Κακουργιοδικείου τόνισε ότι βεβαίως είναι συνταγματικό κατοχυρωμένο το ζήτημα της δημόσιας ακροαματικής διαδικασίας, πλην όμως περιορίζεται σε ειδικές περιστάσεις, όπως η παρούσα.

Επεσήμανε, επίσης, ότι είναι πολύ ευάλωτη η θέση μιας γυναίκας που καταγγέλλει τέτοια γεγονότα και ως εκ τούτου δεν είναι το μείζον το γεγονός ότι η διαδικασία αφορά σε ενήλικη γυναίκα. Είπε, επίσης, ότι μια δημόσια διαδικασία τυχόν να προκαλέσει αναστολές στα όσα θα ακούγονται και θα λέγονται κατά την διάρκεια της δίκης.

Η κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, τονίσθηκε από το δικαστήριο, προστατεύει περαιτέρω την μαρτυρία από πλευράς της παραπονούμενης, ενώ αυτό το γεγονός δεν θα επηρεάσει την τελική απόφαση του δικαστηρίου.

Την κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία είχε ζητήσει η Κατηγορούσα Αρχή, η εκπρόσωπος της οποίας, εισαγγελέας Ειρήνη Σάββα, είχε κάνει λόγο για ανάγκη προστασίας της παραπονούμενης.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης το Δικαστήριο κάλεσε τους δημοσιογράφους να εξέλθουν της αίθουσας του Δικαστηρίου.

Η ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί να διεξαχθεί από τις 27 έως και τις 31 Ιουλίου, με έναρξη στις 9:00 π.μ. καθημερινά.