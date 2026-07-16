Μετά την απόρριψη της ένστασης της τέως δικαστού, Ντόριας Βαρωσιώτου, κατά της απόφασης να μη μονιμοποιηθεί, προχθές το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της η οποία στρεφόταν κατά της αποκοπής των μισθών της.

Σύμφωνα με την προσφυγή, η κ. Βαρωσιώτου ζητούσε ακύρωση της απόφασης του Γενικού Λογιστηρίου να σταματήσει να της καταβάλλει τα μισθολογικά της ωφελήματα από τον Ιούλιο του 2025 και έπειτα. Υποστήριζε μέσω των δικηγόρων της ότι εφόσον είχε καταθέσει ένσταση στην απόφαση για τερματισμό των υπηρεσιών της, θα έπρεπε να συνεχιζόταν η καταβολή του μισθού της μέχρι την τελική έκβαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, στις 27.6.2025, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η αιτήτρια δεν είναι κατάλληλη ώστε να επικυρωθεί ο διορισμός της στη μόνιμη θέση του Επαρχιακού Δικαστή. Κατά της εν λόγω απόφασης, η αιτήτρια καταχώρισε ένσταση αξιώνοντας από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο την ακύρωση της εν λόγω απόφασης.

Επίσης, καταχώρισε αίτηση για έκδοση διατάγματος αναστολής εκτέλεσης της απόφασης τερματισμού των υπηρεσιών της, η οποία απορρίφθηκε.

Εν τέλει στις 6.2.2026, το ΑΣΔΣ εξέδωσε τελεσίδικη απόφαση, με την οποία απέρριψε, κατά πλειοψηφία, την ένστασή της. Η κ. Βαρωσιώτου με την προσφυγή της υποστήριξε ότι η μη καταβολή των μισθών της λήφθηκε παράνομα, χωρίς έρευνα και εφόσον είχε καταθέσει ένσταση, έπρεπε να εφαρμοστεί ο σχετικός νόμος.

Από πλευράς του Γενικού Λογιστηρίου απορρίφθηκε η θέση αυτή με τον δικαστή, Φίλιππο Κωμοδρόμο, να τονίζει ότι «δεδομένης της έκδοσης της τελεσίδικης, και δεσμευτικής για το παρόν Δικαστήριο, απόφασης του ΑΣΔΣ, με την οποία κατά πλειοψηφία η ένσταση της αιτήτριας απορρίφθηκε σε όλο της το φάσμα και κρίθηκε νόμιμη η απόφαση τερματισμού της υπηρεσίας της, απόφαση που αναμφίβολα αποτέλεσε το έρεισμα για τη λήψη της εδώ επίδικης απόφασης, κρίνω ότι η αιτήτρια έχει απωλέσει το απαιτούμενο ενεστώς έννομο συμφέρον προς προώθηση της προσφυγής της».

Σημειώνεται ότι η κ. Βαρωσιώτου έχει ήδη προσφύγει στο ΕΔΑΔ για την απόλυσή της.