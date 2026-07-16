Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σε κλειστές διαβουλεύσεις, θα ενημερώσει σήμερα στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Κύπρου), ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ στην Κύπρο και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του διεθνούς οργανισμού στο νησί (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Κασίμ Ντιάν.

Η ενημέρωση του κ. Ντιάν θα περιστρέφεται γύρω από τις δύο τελευταίες εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για τις Καλές του Υπηρεσίες και την ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, αναμένονται εξελίξεις στο Κυπριακό με την επίσκεψη στην Κύπρο της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν στα τέλη του μήνα, ενώ ενδέχεται και επίσκεψη του ίδιου του ΓΓ ΟΗΕ στη Λευκωσία την ίδια περίοδο.

ΚΥΠΕ