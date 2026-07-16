Έρχεται ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο σε μια προσπάθεια να πετύχει άρση του αδιεξόδου και να σπρώξει την προσπάθεια στο Κυπριακό προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών.

Σε συνέχεια της χθεσινής δήλωσης του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν σημαντικές ειδήσεις που αφορούν το Κυπριακό, νωρίς σήμερα το πρωί το ΚΥΠΕ μετέδωσε ότι στα τέλη Ιουλίου ενδέχεται και επίσκεψη του ίδιου του ΓΓ ΟΗΕ στη Λευκωσία.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει philenews η κάθοδος Αντόνιο Γκουτέρες στο νησί έχει ήδη κλειδώσει και αυτό που απομένει είναι ο καθορισμός της ακριβής ημερομηνίας που θα πραγματοποιηθεί.

Επίσκεψη ορόσημο για τις πάρα πέρα προσπάθειες στο Κυπριακό καθώς είναι η πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών από το 2010. Και η απόφαση του να έρθει στο νησί για να συνομιλήσει με τους δύο ηγέτες δεν είναι άσχετη με την προσπάθεια που ο ίδιος καταβάλλει εδώ και μερικούς μήνες για να επιτύχει επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό.

Στο μεταξύ, ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ στη Κύπρο και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του διεθνούς οργανισμού στο νησί (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Κασίμ Ντιάν, θα ενημερώσει σήμερα στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Κύπρου) το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σε κλειστές διαβουλεύσεις.

Η ενημέρωση του κ. Ντιάν θα περιστρέφεται γύρω από τις δύο τελευταίες εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για τις Καλές του Υπηρεσίες και την ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Έπονται κι άλλες επισκέψεις

Η κάθοδος Αντόνιο Γκουτέρες αυτή τη στιγμή δεν είναι η μόνη επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο νησί το αμέσως επόμενο διάστημα, σε σχέση με το Κυπριακό. Σύντομα αναμένονται και επισκέψεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήδη ο νέος απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, ετοιμάζει το πρόγραμμα επαφών του τόσο στην Κύπρο όσο και στην περιοχή.

Επισκέψεις που άφησαν αποτύπωμα

Η κάθοδος ενός Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο δεν ήταν ποτέ μια τυπική επίσκεψη, αλλά αντίθετα η κάθε μία άφηνε το δικό της αποτύπωμα στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών.

Ο τελευταίος ΓΓ ΟΗΕ που πάτησε το πόδι του στην Κύπρο ήταν ο Μπαν Κι-μουν, ο οποίος ήρθε στο νησί στις 31 Ιανουαρίου 2010 και είχε συναντήσεις με τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια και το τότε Τουρκοκύπριο ηγέτη Ντερβίς Έρογλου. Στόχος της επίσκεψης Μπαν Κι-μουν στην Κύπρο ήταν να επιταχύνει τις συνομιλίες στο Κυπριακό.

Πριν από τον Μπαν είχαμε επισκέψεις Γενικών Γραμματέων του ΟΗΕ οι οποίες σημάδεψαν κατά πολύ την ιστορία του Κυπριακού αφήνοντας πίσω τους σημαντικά έγγραφα.

Ο Κουρτ Βαλντχάιμ ήταν ο ΓΓ ΟΗΕ που πραγματοποίησε τέσσερις συνολικά επισκέψεις στο νησί, δύο πριν τα γεγονότα του 1974. Η τρίτη του επίσκεψη ήταν τον Αύγουστο του 1974 λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής

Η πιο σημαντική από τις τέσσερις επισκέψεις του ήταν το 1979 οπόταν και είχαμε τη συμφωνία Κυπριανού-Ντενκτάς από δέκα σημεία και οποία μεταξύ άλλων επιβεβαίωνε την προηγούμενη συμφωνία Υψηλού Επιπέδου του 1977 ανάμεσα σε Μακάριο και Ντενκτάς, πρόσθετε πρόνοια για αποστρατικοποίηση του νησιού και αποφυγή από αποσταθεροποιητικές ενέργειες.

Εξίσου καθοριστικές για την ιστορία του Κυπριακού ήταν και οι επισκέψεις του Κόφι Ανάν. Μεταξύ 14-16 Μαΐου 2002 ο Κόφιν Ανάν ήρθε στο νησί και είχε τόσο χωριστές όσο και κοινή συνάντηση με τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Γλαύκο Κληρίδη και τον πρώην Τουρκοκύπριο ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς.

Ένα εξάμηνο μετά, τον Νοέμβριο του 2002, παρουσιαζόταν ενώπιον των δύο πλευρών το πρώτο κείμενο του Σχεδίου Ανάν.

Ο Κόφι Ανάν επανήλθε στο νησί ευθύς μετά τις Προεδρικές Εκλογές του 2003 και την εκλογή του Τάσσου Παπαδόπουλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Είχε παράλληλα επισκεφθεί Τουρκία και Ελλάδα.

Στις 26 Φεβρουαρίου 2003 παρουσίαζε την τρίτη εκδοχή του σχεδίου του.