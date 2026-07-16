Ένας ανεμοστρόβιλος σκόνης («dust devil») καταγράφηκε σε χώρο στάθμευσης έξω από αγρόκτημα στο Λίνκολνσαϊρ, την ώρα που η Βρετανία βρισκόταν αντιμέτωπη με κύμα καύσωνα.

Βίντεο δείχνει τη στήλη σκόνης να σχηματίζεται ξαφνικά, να υψώνεται στον ουρανό και να μεγαλώνει, ενώ πελάτες και προσωπικό του The Vine Farm Shop & Cafe παρακολουθούν με έκπληξη το σπάνιο καιρικό φαινόμενο. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου, σκόνη και ελαφρά αντικείμενα παρασύρονται ψηλά στον αέρα. Το βίντεο καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα και ο ανεμοστρόβιλος σταδιακά εξασθένησε.

Εκπρόσωπος του The Vine Farm Shop & Cafe δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι κάτι που βλέπουμε κάθε μέρα στο πάρκινγκ» του καταστήματος.

Βίντεο: Ανεμοστρόβιλος σκόνης δημιουργήθηκε σε πάρκινγκ της Βρετανίας

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Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας (Met Office), οι ανεμοστρόβιλοι σκόνης είναι ανοδικά περιστρεφόμενες δίνες αέρα, το ύψος των οποίων μπορεί να κυμαίνεται από λίγα μέτρα έως και πάνω από 300 μέτρα. Συνήθως έχουν διάμετρο λίγων μέτρων στη βάση τους και διαρκούν μόνο λίγα λεπτά, μέχρι ο ψυχρότερος αέρας να διακόψει την παροχή θερμότητας που τους τροφοδοτεί.

Τα φαινόμενα αυτά σχηματίζονται κυρίως σε συνθήκες ζεστού και ξηρού καιρού, όταν το υπερβολικά ζεστό έδαφος δημιουργεί ισχυρά ανοδικά ρεύματα αέρα, τα οποία παρασύρουν σκόνη και μικρά αντικείμενα. Την περίοδο του φαινομένου, στο Λίνκολνσαϊρ οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Το Met Office ανέφερε ότι οι υψηλές πιέσεις εξακολουθούν να κυριαρχούν στο Ηνωμένο Βασίλειο παρατείνοντας το κύμα καύσωνα, και οι μετεωρολόγοι αναμένουν ότι οι θερμοκρασίεςθα παραμείνουν πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα έως τα τέλη Ιουλίου. Προβλέπουν επίσης νέα κύματα και μέσα στον Αύγουστο.

iefimerida.gr