Θύελλα αντιδράσεων στη Βρετανία από κούκλα εγκυμοσύνης με αφαιρούμενη κοιλιά και έμβρυο μέσα σε αμνιακό σάκο.

Η κούκλα «Mini Mom & Baby Surprise» της Zuru Toys, πωλείται στο Ηνωμένο Βασίλειο για 23,60 ευρώ. Φορώντας ένα ροζ-λευκό ριγέ φόρεμα και ένα τζιν μπουφάν, η κούκλα συναγωνίζεται την Μπάρμπι με τα μακριά ξανθά μαλλιά και το ροζ κραγιόν της.

Η περιγραφή για το παιχνίδι στην ιστοσελίδα της Smyths αναφέρει: «Ανακαλύψτε τις χαρές μιας νέας άφιξης με τη δική σας έγκυο κούκλα. Για δημιουργικό παιχνίδι και συλλογή, αυτά τα γοητευτικά μίνι σετ εμπνέουν παιχνίδια ρόλων που καλλιεργούν τη φροντίδα και την αφήγηση ιστοριών».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Smyths Toys Superstores (@smythstoys)

Αν και πολλοί γονείς έχουν υποδεχτεί το νέο προϊόν ως ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο, άλλοι δηλώνουν αμήχανοι και μπερδεμένοι, σύμφωνα με την Daily Mail. Βίντεο που δείχνει πώς λειτουργεί η κούκλα έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 7 εκατομμύρια προβολές και πάνω από 7.000 σχόλια στην επίσημη σελίδα της Smyths Toys στο Instagram σε λιγότερο από 24 ώρες.

«Το κομμάτι της εγκυμοσύνης είναι κάπως χαριτωμένο, αλλά το κομμάτι μετά τον τοκετό σίγουρα το σχεδίασε άντρας; Ή μήπως υπάρχει κάποια γυναίκα εκεί έξω που είχε πραγματικά αυτή την εμπειρία; Ρωτάω για μια φίλη», γράφει σχολιαστής στην ανάρτηση.

Κάποιος άλλος αστειεύτηκε γράφοντας «μακάρι το μωρό να έβγαινε απλά έτσι και να μέναμε με μια υπέροχη επίπεδη κοιλιά μετά», ενώ ένας τρίτος ανέφερε: «Επανήλθε αμέσως. Μπορούμε να μάθουμε το πρόγραμμα γυμναστικής της;».

«Πώς μπορεί αυτό να είναι κατάλληλο για ένα παιδί;» διερωτήθηκε σχολιαστής ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Δεν είμαι σίγουρος αν συμφωνώ με αυτό».

Ωστόσο, υπήρχαν και αρκετοί σχολιαστές που έσπευσαν να επαινέσουν την κούκλα, με έναν να γράφει: «Η κόρη μου θα την λάτρευε. Ενδιαφέρεται πολύ για τα μωρά στη μήτρα και είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο εκμάθησης της ανατομίας».

Η Zuru σημειώνει πως σκοπός της είναι να «επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει το παιχνίδι» ενώ η νέα της κούκλα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των τριών ετών. Εκτός από την κούκλα και το μωρό, κάθε συσκευασία περιλαμβάνει κουβερτούλα, σαλιάρα και μωρουδιακά αξεσουάρ.

«Ως μαμά που γέννησε με καισαρική τομή, αυτό είναι καταπληκτικό, μπορώ να δείξω στα μικρά μου πώς ήρθαν στον κόσμο. Είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι της ζωής, πανικοβάλλεστε όλοι για κάτι που είναι τόσο εκπαιδευτικό και ρεαλιστικά σωστό», γράφει σχολιαστής στο Instagram ενώ άλλη διερωτάται: «Γιατί οι άνθρωποι σοκάρονται από αυτή την κούκλα; Είναι ένα καλό παράδειγμα για να εξηγήσεις την εγκυμοσύνη στα παιδιά και η εγκυμοσύνη είναι φυσιολογική».

Ωστόσο, γυναίκες που έχουν υποστεί τραυματικούς τοκετούς και άλλες σοβαρές επιπλοκές θεωρούν ότι το προϊόν είναι «εξαιρετικά ενοχλητικό» και «παραπλανητικό».

Η Ντίμπλ Μίστρι από το Χερτφορτσάιρ, δήλωσε στη Daily Mail: «Βρήκα τη διαφήμιση εξαιρετικά ενοχλητική. Ως άτομο που υπέστη ένα καταστροφικό τραύμα κατά τη διάρκεια του τοκετού, ήταν βαθιά οδυνηρό να τη βλέπω. Αν και κατανοώ ότι το προϊόν προορίζεται ως παιχνίδι, η εγκυμοσύνη και ο τοκετός είναι εξαιρετικά ευαίσθητα θέματα, ιδιαίτερα για όσες έχουν βιώσει τραυματική εμπειρία κατά τον τοκετό, αποβολή ή σοβαρές επιπλοκές».

«Με ανησύχησε επίσης η μη ρεαλιστική απεικόνιση του σώματος της μητέρας. Η κούκλα φαίνεται να έχει εντελώς επίπεδη κοιλιά αμέσως μετά την αφαίρεση του μωρού, κάτι που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα της περιόδου μετά τον τοκετό και ενισχύει μη ρεαλιστικές προσδοκίες για το σώμα των γυναικών μετά τη γέννηση. Η διαφήμιση δείχνει επίσης το μωρό να βγαίνει κατευθείαν από την κοιλιά της μητέρας, κάτι που θεώρησα παραπλανητικό», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, «αν και τα παιχνίδια συχνά απλοποιούν πολύπλοκα θέματα, αυτό ενέχει τον κίνδυνο να δώσει στα μικρά παιδιά την εντύπωση ότι τα μωρά γεννιούνται συνήθως με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να αναγνωρίζεται ότι οι περισσότεροι τοκετοί είναι κολπικοί. Για ένα παιχνίδι που εισάγει τα παιδιά στην εγκυμοσύνη και τον τοκετό, μοιάζει με χαμένη ευκαιρία να παρουσιαστεί το θέμα με πιο ακριβή και προσεκτικό τρόπο».

«Βρήκα τη διαφήμιση τόσο οδυνηρή όσο και παραπλανητική. Πιστεύω ότι οι εταιρείες πρέπει να δείχνουν μεγαλύτερη προσοχή όταν διαφημίζουν προϊόντα που βασίζονται στην εγκυμοσύνη και τον τοκετό, δεδομένου του αριθμού των οικογενειών που έχουν βιώσει τραυματικούς τοκετούς», κατέληξε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη a plastic tan (@a_plastic_tan)

protothema.gr