Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ψήφισε την Τρίτη την καθιέρωση της θερινής ώρας ως μόνιμης με ψήφους 308 υπέρ και 117 κατά.

Η αλλαγή ώρας στην Ευρώπη εξακολουθεί να εφαρμόζεται κανονικά, με τα ρολόγια να αλλάζουν μία ώρα μπροστά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και μία ώρα πίσω την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέτασε το ενδεχόμενο κατάργησης του μέτρου, πριν από εφτά περίπου χρόνια, η οριστική απόφαση παραμένει «παγωμένη» και οι χώρες συνεχίζουν την εξάμηνη εναλλαγή. Υπάρχουν ωστόσο εξαιρέσεις, με χαρακτηριστικότερη την Ισλανδία, η οποία δεν εφαρμόζει το μέτρο και διατηρεί μόνιμα την ίδια ώρα. Καιρός να παρθεί η απόφαση και να σταματήσει το φαινόμενο με την αλλαγή της ώρας. Ας ακολουθήσουμε κι εμείς την θερινή ώρα την οποία υποστήριζε άλλωστε και η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών χωρών της νότιας και κεντρικής Ευρώπης, που ανήκει και η Κύπρος.

ΜΑΡΧ