Τα Στενά του Ορμούζ πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου 2026 -των 4-6 εβδομάδων κατά τον Τραμπ που έχουν φτάσει τις 23 και έπεται συνέχεια- είχαν μηδενική χρέωση (ήταν δηλαδή απολύτως δωρεάν για τη διεθνή ναυτιλία). Αποτελούσαν ελεύθερη διεθνή θαλάσσια οδό σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε προχθές ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν πιθανότατα τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τον έλεγχο του ζωτικής σημασίας θαλάσσιου διαύλου, με την επιβολή φόρου 20% της αξίας των φορτίων των πλοίων που επιθυμούν να διασχίσουν τον πορθμό. «Θα το φυλάμε. Θα πληρωθούμε για να το φυλάμε, πολλά λεφτά», είπε ο Τραμπ. Δηλαδή, καταλήγουμε από ελεύθερη δίοδο σε θαλάσσια διόδια με την Τραμπ-ουκική παρέμβαση. Και ο νοών νοείτω.

ΜΑΡΧ