Ένα μικρός χαμός έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες στην Αγγλία με την Κέλσι-Ρόουζ Μπάουερς, η οποία είναι μοναδική Αγγλίδα σε όλο τον κόσμο που στον ημιτελικό του Μουντιάλ δεν θα υποστηρίζει την πατρίδα της, αλλά την Αργεντινή. Ο λόγος της απόφασης της αυτής ακούει στο όνομα του αγαπημένου της, του Μάρκος Σενέσι, ο οποίος είναι μεταξύ των επιλογών του Λιονέλ Σκαλόνι, παίζοντας και τα 90 λεπτά του αγώνα με την Ιορδανία όπου η «Αλμπισελέστε» κέρδισε με 3-1.

Μάλιστα, την Δευτέρα το βράδυ έκανε ένα live στο Tik Tok όπου εξήγησε την απόφασή της, δίνοντας απαντήσεις στα πικρόχολα σχόλια που έχει δεχθεί. «Είναι μία τρελή κατάσταση, δεν πίστευα οτι θα συνέβαινε αυτό», είπε αρχικά.

«Είναι απίστευτο που η Αγγλία παίζει με την Αργεντινή στον ημιτελικό. Είχε πάρα πολύ καιρό να συμβεί κάτι τέτοιο. Για μένα αυτή η κατάσταση είναι πολύ ασυνήθιστη. Είμαι Αγγλίδα και το γεγονός ότι η Αγγλία έφτασε στα ημιτελικά είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα και είμαι απίστευτα περήφανη για τη χώρα μου. Από την άλλη, ο σύντροφός μου αγωνίζεται με την Αργεντινή. Ανεξάρτητα από το επάγγελμα ή την ασχολία του συντρόφου σου, είναι φυσικό να τον υποστηρίζεις. Για μένα, το να έρθω στο Παγκόσμιο Κύπελλο και να ταξιδέψω μαζί με την ομάδα ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Έχω αγκαλιάσει την κουλτούρα της Αργεντινής και φοράω τη φανέλα της εθνικής. Είναι κάτι που κάνω και δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι κακό σε αυτό.

Τώρα που η Αγγλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή, έχει δημιουργηθεί μια μικρή διαμάχη για το τι θα κάνω. Εγώ θα πάω στο γήπεδο, θα απολαύσω τον αγώνα, θα δείξω σεβασμό και στις δύο ομάδες και θα υποστηρίξω τον σύντροφό μου. Αυτός είναι ο μόνος λόγος που θα είμαι εκεί: για να απολαύσω το παιχνίδι», συμπλήρωσε.

Η καριέρα της Κέλσι-Ρόουζ Μπάουερς στο ποδόσφαιρο

Η Κέλσι-Ρόουζ Μπάουερς ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο από μικρή ηλικία και θεωρήθηκε ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του αγγλικού γυναικείου ποδοσφαίρου. Αγωνιζόταν κυρίως ως αμυντικός και πέρασε από τις ακαδημίες της Τσέλσι, όπου έκανε τα πρώτα σημαντικά βήματα στην εξέλιξή της. Στη συνέχεια συνέχισε την πορεία της στη Σαουθάμπτον, αποκτώντας περισσότερες εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο, πριν μετακινηθεί στην Μπόρνμουθ, με την οποία αγωνίστηκε στο γυναικείο πρωτάθλημα της Αγγλίας τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι εμφανίσεις της στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες τής χάρισαν και κλήση στην εθνική ομάδα της Αγγλίας U19, γεγονός που επιβεβαίωσε τις δυνατότητές της. Αν και η καριέρα της δεν εξελίχθηκε μέχρι το κορυφαίο επαγγελματικό επίπεδο, η Μπάουερς παρέμεινε ενεργή στο άθλημα και έγινε γνωστή τόσο για την ποδοσφαιρική της πορεία όσο και για τη δημόσια παρουσία της. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται συχνά στο προσκήνιο λόγω της σχέσης της με τον Αργεντινό διεθνή αμυντικό Μάρκος Σενέσι, χωρίς όμως να αποκόπτεται από την αγάπη της για το ποδόσφαιρο.

athletico.gr