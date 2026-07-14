Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε τον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ η Ισπανία, η οποία παρέδωσε ένα… σεμινάριο τακτικής συνέπειας κι υπέταξε με 2-0 την Γαλλία, σφραγίζοντας το εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό.

Στο Ντάλας των ΗΠΑ το σύνολο του Ντε Λα Φουέντε με μία πολύ ισορροπημένη, ώριμη και κυριαρχική εμφάνιση δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης και στέρησε από τους Γάλλους την πρόκριση σε τρίτο συνεχόμενο τελικό Μουντιάλ. Σκόρερ οι Ογιαρθάμπαλ (με πέναλτι) και Πόρο.

Η Ισπανία περιμένει τον αντίπαλό της από τον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία (Τετάρτη 15/7 22:00). Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή (19/7) στις 22:00.

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