Στους ρυθμούς του μεγάλου ημιτελικού του Μουντιάλ κινούνται Αγγλία και Αργεντινή, με τις δύο εθνικές ομάδες να προετοιμάζονται για τη σπουδαία αναμέτρηση της Τετάρτης 15 Ιουλίου, στις 22:00.

Όλα γύρω από αυτό το ματς κινούνται και όπως είναι φυσικό, το καθετί πριν τη σέντρα μπορεί να γίνει θέμα.

Στην Αγγλία, μέγα ζήτημα έχει γίνει ο διαιτητής που θα σφυρίξει τον ημιτελικό. Ο λόγος είναι πως στα τέσσερα παιχνίδια, που έχει διαιτητεύσει τον Λιονέλ Μέσι, ο Αργεντίνος σταρ έχει μόνο νίκες.

Διαιτητής του ημιτελικού είναι ο 44χρονος Αμερικανός, Ισμαΐλ Ελφάτ. Ο Ελφάτ έχει γεννηθεί στο Μαρόκο και βρίσκεται στη λίστα του πρωταθλήματος των ΗΠΑ (MLS) από το 2012.

Είναι διαιτητής FIFA από το 2016 ενώ στον τελικό του Μουντιάλ το 2022 (η νίκη της Αργεντινής στα πέναλτι) ήταν 4ος.

Έχει σφυρίξει τον Μέσι σε 4 παιχνίδια της Ίντερ Μαϊάμι στο MLS. Ο σούπερ σταρ της Αργεντινής έχει πανηγυρίσει νίκες και στα 4 ενώ έχει σημειώσει και 4 γκολ.

Αυτή η προϊστορία έχει γίνει μέγα θέμα στα ΜΜΕ της Αγγλίας ενώ κάποια το πηγαίνουν και ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας πως «ο Μέσι πήρε τον αγαπημένο του διαιτητή».

protothema.gr