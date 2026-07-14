Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε χθες στα γραφεία της ΕΔΕΚ η είδηση της παραίτησης του Νίκου Αναστασίου από την προεδρία του κόμματος καθώς τίποτε δεν προμήνυε την εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με κομματικές πηγές.

Η συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου της ΕΔΕΚ χθες το βράδυ ούτε φωνές είχε, ούτε μεγάλης διάρκειας ήταν. Αντικείμενό της ήταν η εξέταση ημερομηνιών για διενέργεια καταστατικού πρώτα και στη συνέχεια εκλογικού συνεδρίου, όπως ήταν και η απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του κόμματος. Αυτό που έγινε θέμα συζήτησης ήταν η ανάρτηση του Νίκου Νικολαΐδη μέσω της οποίας ανακοίνωσε ημερομηνίες για συνέδρια πριν το συλλογικό όργανο του κόμματος συνεδριάσει.

Σε αυτό το πλαίσιο είναι που έγιναν και υποδείξεις μελών του Πολιτικού Γραφείου, τα οποία μέσα από τις τοποθετήσεις τους, σημείωσαν πώς μόνο αρμόδιο για τον ορισμό ημερομηνίας είναι το συλλογικό όργανο του κόμματος και όχι η Επιτροπή που διορίστηκε από το συνέδριο για εξυγίανση του μητρώου του κόμματος στο οποίο συμμετείχαν ο Νίκος Αναστασίου ως πρόεδρος και οι Νίκος Νικολαΐδης, Μιχάλης Κουταλιανός, Διομήδης Διομήδους και Παύλος Μιχαήλ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνεδρία έκλεισε χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις, με τον Νίκο Αναστασίου να συμφωνεί ότι το αρμόδιο όργανο είναι το Πολιτικό Γραφείο και ότι κακώς είχε γίνει η ανάρτηση από τον Νικολαΐδη. Ως εκεί όμως. Μάλιστα όπως λέγεται, το μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίας αναλώθηκε σε ενημέρωση των μελών του Πολιτικού Γραφείου για το Κυπριακό, με τον Νίκο Αναστασίου να τους μεταφέρει την ενημέρωση της οποίας είχε τύχει προσφάτως από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σήμερα και ενώ το πρωί υπήρξε επικοινωνία του Νίκου Αναστασίου με άλλα μέλη της ηγεσίας χωρίς να εκφράσει πρόθεση παραίτησης, η ανακοίνωση που ακολούθησε τους έπιασε όλους εξαπίνης. Ο παραιτηθείς πλέον πρόεδρος της ΕΔΕΚ έχει κλειστό το κινητό του.

Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, χρέη προέδρου θα εκτελεί ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μορφάκης Σολομωνίδης μέχρι τα αρμόδια όργανα του κόμματος να λάβουν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.

Νίκος Αναστασίου: «Απέτυχα…»

Σε γραπτή δήλωση του, που αποστάληκε, στο ΚΥΠΕ σήμερα λίγο μετά το μεσημέρι, ο Νίκος Αναστασίου αναφέρει πως προσπάθησε «απεγνωσμένα», συγκαλώντας όλα τα όργανα του κόμματος (Κεντρική Επιτροπή, Πολιτικό Γραφείο), μέχρι και Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο – ανοιχτό για όλα τα μέλη – με απώτερο σκοπό «να εκτονωθεί ο κόσμος της ΕΔΕΚ και να μπουν τα μαχαίρια στα θηκάρια, όπως τόνισα χαρακτηριστικά στο συνέδριο».

«Να γίνει αυτοκριτική, να γίνει κριτική, να αναληφθούν ευθύνες και να προχωρήσουμε ενωμένοι αφήνοντας πίσω αυτά που μας χώρισαν και να κτίσουμε ξανά σε γερά θεμέλια την αγωνιστική ΕΔΕΚ, τη σοσιαλιστική ΕΔΕΚ, της αλληλεγγύης, την πατριωτική ΕΔΕΚ, που πρωτοστάτησε σε όλους τους αγώνες αυτού του μαρτυρικού τόπου», συμπληρώνει.

«Από την πρώτη στιγμή ανέλαβα τις ευθύνες που μου αναλογούν, ως πρόεδρος, και ως επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας», συνεχίζει και δηλώνοντας ότι «έχω αποτύχει στην προσπάθεια μου να ενώσω το ιστορικό κόμμα της ΕΔΕΚ», ο Νίκος Αναστασίου ανακοινώνει την απόφαση του να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος, «δίδοντας έτσι την ευκαιρία να ηγηθεί κάποιος που ενδεχομένως να τα καταφέρει καλύτερα».

Ευχαριστεί δε τους συναγωνιστές που ήταν δίπλα του, «στηρίζοντας την προσπάθεια που έγινε αλλά και τους 56 υποψήφιους που πάλεψαν για να πετύχουμε έστω και το 3,3%».

Τέλος, τονίζει πως «δεν ήταν εύκολο, γιατί πίσω από αυτούς που μας γύρισαν την πλάτη, υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν προσωπικές ατζέντες», ενώ εκφράζει την ελπίδα πως «αυτό το τιμημένο κόμμα θα ξαναβρεί το δρόμο του», καθώς «υπάρχουν νέοι άρα υπάρχει ελπίδα».

Η επίμαχη ανάρτηση Νικολαΐδη

Τη Δεύτερα, ο τέως Δήμαρχος Λεμεσού και πρώην υπουργός Μεταφορών Νίκος Νικολαΐδης, ο οποίος διορίστηκε από το Παγκύπριο Συνέδριο ως μέλος της Επιτροπής Εξυγίανσης του Μητρώου του κόμματος, έκανε ανάρτηση με την οποία ανακοίνωνε ότι η Επιτροπή στην πρώτη συνεδρία της, αποφάσισε τις ημερομηνίες διεξαγωγής Καταστατικού και Εκλογικού Συνεδρίου.

«Με αίσθημα ευθύνης και προσήλωση προς τις αποφάσεις του Έκτακτου Συνεδρίου του Κινήματος, ξεκίνησε δουλειά η Επιτροπή Συνεδρίων και Εξυγίανσης Μητρώου.

Στην πρώτη της συνεδρίαση στις 9/7/2026, καθορίστηκαν τα χρονοδιαγράμματα της πορείας προς το Καταστατικό και προς το Εκλογικό Συνέδριο, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 11 Οκτωβρίου 2026 και 13 Δεκεμβρίου 2026 αντίστοιχα.

Η Επιτροπή καθόρισε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εξυγίανση του Μητρώου μελών καθώς επίσης και τη διαδικασία διαμόρφωσης, μέσα από τη συμμετοχή των μελών του κόμματος, των εισηγήσεων για τις καταστατικές αλλαγές προς το Καταστατικό Συνέδριο.

Λεπτομέρειες για τις αποφάσεις της Επιτροπής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα: https://share.google/IGNPX1fyNBXHxbZFG

και στη σελίδα Facebook του Κινήματος: https://www.facebook.com/share/1LqRrGw1pJ/.

Η Επιτροπή Συνεδρίων και Εξυγίανσης Μητρώου μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας και των δημοκρατικών διαδικασιών θα προβαίνει σε τακτική και άμεση ενημέρωση προς όλα τα μέλη και φίλους του Κινήματος», έγραψε.