Σαν φίλοι κι αδέρφια έγιναν δεκτοί οι μοτοσικλετιστές της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού στο Λεωνίδιο την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Στα πλάισια του οδοιπορικού για τα τριάντα χρόνια από τις δολοφονίες των δύο ηρώων, τα 60 μέλη της Πρωτοβουλίας, μετά τον Καραβά των Κυθήρων, κατέφτασαν στο ιστορικό Λεωνίδιο και τη γη της Τσακωνίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ Σολωμού, το πρωί του Σαββάτου 11 Ιουλίου, σε έναν ιερό βράχο που «σκεπάζει» την κωμόπολη, υψώθηκε η σημαία του «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» ως τοποθέτηση της κοινότητας και της Μοτοπαρέας Λεωνιδίου για τον αγώνα της Κύπρου για απεγκλωβισμό από την κατοχή και την καταπίεση. Ως σημείωση ενός κοινού αγώνα για τη μνήμη της Κύπρου, όσων αντιστάθηκαν και όσων έπεσαν για τη σωτηρία της πατρίδας.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε μεγάλη εκδήλωση στη «Φάμπρικα Πολιτισμού» του Λεωνιδίου, ως έκφραση τιμής για τον Τάσο και τον Σολωμό. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας, Εμμανουήλ Δολιανίτης, εκπρόσωπος της Μοτοπαρέας Λεωνιδίου, Μανώλης Δολιανίτης, βετεράνοι πολεμιστές της ΕΛΔΥΚ και εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού.

Τραγούδησε για την Κύπρο η Χορωδία Ενηλίκων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ενώ στην εκδήλωση συμμετείχε με σεβασμό και το Αρχείο Τσακωνιάς.

Ιστορική στιγμή ήταν η υπογραφή διακήρυξης φιλίας, αλληλεγγύης και κοινής πορείας μεταξύ Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Μοτοπαρέας Λεωνιδίου και Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ Σολωμού. Σκοπός της διακήρυξης είναι η διατήρηση της μνήμης των ηρώων μας, η μεταλαμπάδευση των μηνυμάτων της θυσίας τους και η συνέχιση του αγώνα ενάντια στην τουρκική κατοχή μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις.

Με την αναχώρηση από την εκδήλωση και το Λεωνίδιο, οι μοτοσικλετιστές μετέβησαν στο Κοιμητήριο του Πραγματευτή, όπου πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνου στον πεσόντα υποκελευστή της ακταιώρου «Φαέθων» Νικόλαο Πανάγο, ο οποίος σκοτώθηκε το 1964 στον κόλπο του Ξερού της Μόρφου, κατά τη διάρκεια των τουρκικών βομβαρδισμών. Μεγάλη τιμή για τους μοτοσικλετιστές η εκεί συνάντηση με την κόρη του ήρωα Νικόλαου Πανάγου, κυρία Μάχη, και η παράδοση αναμνηστικού για την οικογένεια.

Πλέον, και η ιστορική κωμόπολη της Τσακωνιάς θα είναι γη και πατρίδα των μοτοσικλετιστών της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού. Εκεί θα βρίσκουν, στη βάση της διακήρυξης που υπογράφηκε, τον δρόμο της αρετής και την οδό Ισαάκ-Σολωμού, για να μεταλαμπαδεύεται η μνήμη και ο αγώνας, οι αρχές και οι αξίες, σε κάθε επόμενη γενιά του Λεωνιδίου και όχι μόνο.

Μετά το ιστορικό Λεωνίδιο, οι μοτοσικλετιστές πήραν τη διαδρομή για τη Σαλαμίνα της Αττικής, πριν αναχωρήσουν για τη Ρόδο και το Καστελόριζο.