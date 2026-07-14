Δίπλα και ανάμεσα σε μεγάλα έθνη, παρέλασε το επίλεκτο άγημα της Εθνικής Φρουράς στην πλατεία Κονκόρντ, στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι.

Μια πράξη με υψηλό συμβολισμό, αφού αποτυπώνεται με τον πλέον πιο δυνατό τρόπο, η στενή σχέση που διατηρούν το Παρίσι και η Λευκωσία. Όπως λανθασμένα διαδόθηκε αρχικά, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά όπου η Κυπριακή σημαία παρέλασε με άγημα της Διοίκησης Καταδρομών στα Ηλύσια Πεδία.

Στον μακρινό Ιούλιο του 2007, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης του τότε Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Νικολά Σαρκοζί, οι υπόλοιπες 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλήθηκαν να παρελάσουν στον επίσημο εορτασμό της εθνικής επετείου της Γαλλίας στις 14 Ιουλίου 2007. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδέχθηκε την πρόσκληση και απέστειλε μια διμοιρία επιλεγμένων καταδρομέων της Εθνικής Φρουράς

Δείτε τις εικόνες:

Αξίζει να αναφερθεί πάντως, ότι στο άγημα το 2007, οι συμμετέχοντες ήταν όλοι κληρωτοί Καταδρομείς.

19 χρόνια μετά, το σημερινό άγημα της Εθνικής Φρουράς, αποτελείτο από 23 στελέχη και κληρωτούς στρατιώτες. Συγκεκριμένα, την αποστολή απάρτιζαν:

1 επικεφαλής

6 άγημα σημαίας

12 Πεζοπόρο τμήμα

2 Ομαδάρχες

2 επιλαχόντες

Ειδικότερα θα πρέπει να τονιστεί η άριστη παρουσία των στελεχών μας, οι οποίοι με την εμφάνιση τους, το παράστημα και την πειθαρχία τους, απέσπασαν τον θαυμασμό, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα με πολλούς αποδέκτες.

Α.Π