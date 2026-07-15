Η Πινακοθήκη Majestic έκλεισε από τις 7 Ιουλίου για εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης και τα έργα τέχνης μεταφέρονται (προσωρινά;) στην Κρατική Πινακοθήκη ΣΠΕΛ (που βαφτίστηκε «Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης»).

Την ίδια ώρα, λόγω των εδώ και χρόνια αναγκαίων εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης στο κεντρικό κτήριο της Κυπριακής Βιβλιοθήκης στον προμαχώνα Ντ’ Αβίλα, τα βιβλία και το υπόλοιπο υλικό της μεταφέρονται -πού λέτε;- στην Majestic! Προφανώς, οι εργασίες εκεί θα ξεκινήσουν πρώτα από τους εξωτερικούς χώρους. Άρα, γιατί να μην αξιοποιηθούν για κάποιο διάστημα οι εσωτερικοί ως αποθήκη;

Όπως και να έχει, ο όρος «μπαλωματική λύση» αποκτά πλέον καινούριο σουρεαλιστικό νόημα. Μαζί με τις πολιτιστικές υποδομές, αναβαθμίζεται η… τέχνη της προσωρινότητας.

Συλλογές και βιβλία ταξιδεύουν, κτήρια εναλλάσσουν χρήσεις και η αρμόδια Αρχή λύνει τα προβλήματα αλλάζοντάς τους διεύθυνση. Κι αυτό είναι ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για την πολιτιστική πολιτική στην Κύπρο.

Γ. Σαβ