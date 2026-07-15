Έναντι του αστρονομικού ποσού των 50,1 εκατομμυρίων δολαρίων πωλήθηκε σε δημοπρασία ο σκελετός ενός ﻿τυραννόσαυρου Ρεξ, γνωστού ως «Γκας».

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s στη Νέα Υόρκη διοργάνωσε την πώληση, η οποία καταγράφηκε ως η ακριβότερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ για απολίθωμα δεινοσαύρου.

Ένα από τα πληρέστερα απολιθώματα τυραννόσαυρου Ρεξ

Ο σκελετός αποτελείται από 183 απολιθωμένα οστά και θεωρείται ένα από τα πληρέστερα απολιθώματα τυραννόσαυρου Ρεξ που έχουν βρεθεί παγκοσμίως. Ανακαλύφθηκε το 2021 σε αγροτική περιοχή της πολιτείας της Νότιας Ντακότα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο «Γκας» έζησε κατά τη Μααστριχτιανή περίοδο, πριν από περίπου 66 έως 72 εκατομμύρια χρόνια. Εκείνη την εποχή επικρατούσαν θερμές κλιματολογικές συνθήκες, η στάθμη της θάλασσας ήταν υψηλότερη από τη σημερινή και εκτεταμένες παράκτιες πεδιάδες καλύπτονταν συχνά από νερό.

Με μήκος 11,6 μέτρα, ο «Γκας» συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους σκελετούς τυραννόσαυρου Ρεξ που έχουν ανακαλυφθεί, ενώ η πληρότητά του φτάνει το 63%.

It’s a world record for Gus! The T. Rex just sold for $50.1 million at Sotheby’s New York, becoming the most expensive dinosaur ever up for auction.



Discover the story of the 67-million-year-old fossil >> https://t.co/nARpEBfo5K pic.twitter.com/cKUHe3MXYF July 14, 2026

Ο σκελετός αποκτήθηκε από αγοραστή που επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία του, γεγονός που αναδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη αξία των απολιθωμάτων δεινοσαύρων στη διεθνή αγορά. Ωστόσο, η πρακτική αυτή προκαλεί αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα, καθώς πολλοί παλαιοντολόγοι εκφράζουν την ανησυχία τους ότι ευρήματα ανεκτίμητης επιστημονικής αξίας καταλήγουν σε ιδιωτικές συλλογές, αντί να εκτίθενται σε μουσεία και ερευνητικά ιδρύματα.

Η Κασσάνδρα Χάτον, επικεφαλής των τμημάτων Επιστήμης και Φυσικής Ιστορίας του οίκου Sotheby’s, είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), πριν από τη δημοπρασία, ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο όπου απολιθώματα αυτού του είδους μπορούν να αποτελούν ιδιωτική περιουσία».

Το προηγούμενο ρεκόρ πώλησης απολιθώματος σε δημοπρασία κατείχε ο «Apex», ένας στεγόσαυρος, ο οποίος αγοράστηκε το 2024 από τον δισεκατομμυριούχο Κεν Γκρίφιν έναντι 44,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

iefimerida.gr