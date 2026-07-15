Η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 06:00 της 14ης Ιουλίου 2026 μέχρι και τις 06:00 της 15ης Ιουλίου 2026, ανταποκρίθηκε σε 32 κλήσεις για βοήθεια (9 πυρκαγιές, 20 ειδικές εξυπηρετήσεις και 3 ψευδείς κλήσεις).

Το πιο αξιοσημείωτο περιστατικό αφορά κλήση που λήφθηκε στις 00:30 τα μεσάνυχτα για πυρκαγιά σε παγκάρι εξωκλησιού στο Κολόσσι, της επαρχίας Λεμεσού.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Μονοβόλικου με ένα πυροσβεστικό όχημα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 01:29. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, ζημιές υπέστη η ηλεκτρική εγκατάσταση, ενώ επηρεάστηκε και η βαφή του εξωκλησιού.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από αναμμένα κεριά, δίπλα από το παγκάρι.