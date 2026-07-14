Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου, 2026 και ώρα 12:03 εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά στο κρατικό δάσος Τροόδους, πλησίον της κοινότητας Αγίου Μάμα.

Χάρη στην άμεση και αποτελεσματική επέμβαση του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 12:10, αφού έκαψε μικρή έκταση με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν 4 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα και 1 πυροσβεστικό όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 άτομα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

*Φωτογραφία αρχείου