Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή στο δάσος του Φοντενεμπλό, στα νότια του Παρισιού, και συνεχίζει να εξαπλώνεται παρά την ανάπτυξη 500 πυροσβεστών πεζοπόρων τμημάτων και τη χρήση εναέριων μέσων, κάτι πρωτοφανές για την περιφέρεια της γαλλικής πρωτεύουσας.

Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες η φωτιά, που ενδέχεται να οφείλεται σε εμπρησμό, έκαψε σχεδόν 10.000 στρέμματα δάσους.

Παγκοσμίως γνωστό στους αναρριχητές, το δάσος του Φοντενεμπλό, που απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα από το Παρίσι, έχει χαρακτηριστεί «απόθεμα βιόσφαιρας» από τον ΟΗΕ.

«Το διακύβευμα σήμερα (…) είναι να μπορέσουμε να θέσουμε υπό έλεγχο τη φωτιά, να σταματήσουμε την εξάπλωσή της. Η φωτιά εξακολουθεί να εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος των πυροσβεστών της Σεν-ε-Μαρν (νοτιοδυτικά του Παρισιού), ταγματάρχης Σιλβέν Βντοβίκ.

ALERTE – Les autorités font état d'un incendie d'une ampleur "exceptionnelle" en cours au sud de Paris. La forêt de #Fontainebleau est en feu, avec d'ores et déjà plus 300 hectares brulés en Seine-et-Marne. Pour la première fois en Île-de-France, des avions bombardiers ont été… pic.twitter.com/YSbHJQv8XI July 12, 2026

Ο νομάρχης της Σεν-ε-Μαρν, Πιερ Ορί, είπε πάντως ότι η κατάσταση «δεν είναι εκτός ελέγχου, αλλά μόλις αντιμετωπίσαμε (…) μια νέα εστία φωτιάς». Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχουν καεί περίπου 10.000 στρέμματα, δηλαδή το 5% του δασικού όγκου.

Η φωτιά ξεκίνησε την Κυριακή γύρω στις 18.00 (ώρα Ελλάδας) και για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικά αεροσκάφη, κάτι που συμβαινει για πρώτη φορά στο Ιλ ντε Φρανς, δηλαδή στην περιοχή του Παρισιού. Από το πρωί, δύο Canadair παίρνουν νερό από τον Σηκουάνα και το ρίχνουν στις φλόγες. Χθες είχαν χρησιμοποιηθεί δύο Dash, αεροσκάφη που ρίχνουν επιβραδυντικό υγρό, καθώς και ειδικά πυροσβεστικά ελικόπτερα.

🔴 Incendie de la forêt de Fontainebleau : des Canadair écopent sur la Seine pour la première fois !



Via @Ant01ne pic.twitter.com/6RdDTBTQ9P — air plus news (@airplusnews) July 13, 2026

«Όλα τα μέσα κινητοπoιήθηκαν» διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Ενισχύσεις έχουν φτάσει από όλη τη Γαλλία και αναμένονται και άλλες. Αλλά το έργο τους καθίσταται δύσκολο λόγω της μορφολογίας ορισμένων ζωνών και των μικροεστιών που εμφανίζονται εδώ κι εκεί, σημείωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Επιπροσθέτως, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική λόγω του καπνού.

FEUX DE FORÊT : La situation devient difficile sur le front de l’incendie en cours dans la forêt de Fontainebleau. Des agriculteurs et des habitants tentent d’éteindre eux même les flammes qui menacent les habitations. (@CLPRESSFR)pic.twitter.com/VADe8PTKQh — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 13, 2026

«Αντιμετωπίζουμε σαφώς τις τρεις χειρότερες συνθήκες», δηλαδή άνεμο που φτάνει «τα 30 εως και 50 χλμ./ώρα», θερμοκρασία άνω των 30°C και «εξαιρετικά χαμηλή» υγρασία, είπε ένας διοικητής της πυροσβεστικής.

Οι αρχές εκτιμούν ότι αφού τεθεί υπό έλεγχο θα χρειαστούν πολλές ημέρες, ακόμη και εβδομάδες, για να σβήσει εντελώς και να εγγυηθούν ότι δεν θα υπάρξουν αναζωπυρώσεις.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, που πήγε στο σημείο, εκτίμησε ότι η φωτιά μπορεί να οφείλεται σε εμπρησμό, δεδομένου ότι εντοπίστηκαν «καμιά δεκαριά εστίες έναρξης σε μια περίμετρο 1.000 μέτρων». Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν το θέμα. Η πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων στην περιφέρεια Ιλ-ντε Φρανς, Βαλερί Πεκρές, ελπίζει ότι «θα βρεθούν και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά οι πυρομανείς».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή καμένα κτίρια.

Το Φοντενεμπλό, ο «πνεύμονας» του Παρισιού, δέχεται κάθε χρόνο 15 εκατομμύρια επισκέπτες. Η πυρκαγιά αυτή είναι η χειρότερη που έχει καταγραφεί από το 1863, όταν άρχισαν να τηρούνται αρχεία, έπειτα από εκείνες του 1921 (κάηκαν 7.620 στρέμματα δάσους) και του 1945 (8.250 στρέμματα).

FEUX DE FORÊT : L'incendie en forêt de #Fontainebleau a désormais brûlé plus de 1000 hectares, soit près de 5% du massif forestier. De nouveaux départs de feu sont signalés dans la forêt. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées. L'A6 reste fermée pour une durée… pic.twitter.com/j2rMteivuY — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 13, 2026

protothema.gr