Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ανακοίνωσε ότι ο 13χρονος Χάρης Γεωργίου θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό Junior Eurovision Song Contest 2026, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στη Μάλτα στις 24 Οκτωβρίου 2026 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΡΙΚ.

Η επιλογή ολοκληρώθηκε έπειτα από μια διαδικασία, η οποία συγκέντρωσε ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον. Συνολικά υποβλήθηκαν 209 αιτήσεις συμμετοχής.

Το τραγούδι με το οποίο η Κύπρος θα συμμετάσχει στην Junior Eurovision Song Contest 2026 θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το ΡΙΚ, στην ανακοίνωση του, συγχαίρει θερμά τον Χάρη Γεωργίου και εύχεται κάθε επιτυχία στην προετοιμασία του για τον διαγωνισμό. Παράλληλα, εκφράζει τις ειλικρινείς του ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά του σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής, καθώς και στις οικογένειές τους, για το υψηλό επίπεδο, την προσπάθεια και τον ενθουσιασμό που επέδειξαν.

«Αποτελεί νέα πολιτική του ΡΙΚ η συμμετοχή της Κύπρου και στους τρεις μουσικούς διαγωνισμούς της EBU – Eurovision Song Contest, Junior Eurovision Song Contest και Eurovision Young Musicians – με στόχο να δοθεί η ευκαιρία σε νέους και νέες της Κύπρου να συμμετέχουν σε μουσικούς διαγωνισμούς υψηλού επιπέδου και διεθνούς εμβέλειας», αναφέρεται.

Βιογραφικό σημείωμα Χάρη Γεωργίου

Ο Χάρης Γεωργίου είναι 13 ετών και θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Junior Eurovision Song Contest 2026, που θα πραγματοποιηθεί στη Μάλτα.

Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε μεγάλη αγάπη για το τραγούδι, τη μουσική και τη σκηνή. Σήμερα φοιτά στη σχολή παραστατικών τεχνών Platinum Performing Arts στο Λονδίνο, όπου εκπαιδεύεται στο τραγούδι, την υποκριτική και τον χορό.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη αποκτήσει σημαντική εμπειρία στο μουσικό θέατρο μέσα από επαγγελματικές παραγωγές του West End του Λονδίνου.

Τη θεατρική περίοδο 2024–2025 υποδύθηκε τον Gavroche στο διάσημο μιούζικαλ Les Misérables στο Sondheim Theatre, ενώ την περίοδο 2025–2026 ερμήνευσε τον ρόλο του Michael Hobbs στο Elf The Musical στο Aldwych Theatre.

Πρόσφατα τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερης Φωνητικής Ερμηνείας σε διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν παιδιά από ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, επιβεβαιώνοντας το ταλέντο και τη δυναμική του ως νέου ερμηνευτή.

Ο Χάρης αγαπά ιδιαίτερα να τραγουδά και να βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Η εκπροσώπηση της Κύπρου στην Junior Eurovision Song Contest 2026 αποτελεί για τον ίδιο μια ξεχωριστή τιμή και την εκπλήρωση ενός μεγάλου ονείρου. Με ενθουσιασμό και αφοσίωση προετοιμάζεται για να ανέβει στη σκηνή της Μάλτας και να εκπροσωπήσει επάξια την Κύπρο.